Три года назад Украина стала официальным членом на вступление в ЕС и почти выполнила семь важных шагов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Сегодня исполняется третья годовщина с того, как 23 июня 2022 года на саммите в Брюсселе Европейский Совет принял историческое решение - официально предоставил Украине статус страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Такой же статус получила и Молдова, а вот Грузия, где к власти пришли пророссийские силы, поставлена "на паузу".

Новини.LIVE напоминают, какие задачи поставлены перед Украиной и что уже удалось выполнить.

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Что значит быть официальным кандидатом на вступление в ЕС

Это решение для Украины стало беспрецедентным шагом и мощным сигналом поддержки на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Решение было принято единогласно всеми 27 лидерами стран-членов ЕС на основе положительной рекомендации Европейской комиссии от 17 июня 2022 года.

"Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС... Будущее Украины — в Евросоюзе", — заявил тогда Владимир Зеленский.



"Украинцы борются за европейскую перспективу. Мы хотим, чтобы они жили с нами европейской мечтой", — сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая всеми силами поддерживает Украину на пути в ЕС и была первой, кто в 2022 году в начале полномасштабного вторжения пообещала помогать Украине.

Статус кандидата — это не конечная точка, а начало долгого пути. Он дает Украине четкий план реформ, выполнение которых является обязательным условием для перехода к следующему этапу - переговорам о вступлении.

На своем пути в ЕС страны-кандидаты получают доступ к финансовым инструментам Евросоюза (IPA - Instrument for Pre-accession Assistance), которые помогают в проведении необходимых преобразований. Статус кандидата повышает инвестиционную привлекательность страны в долгосрочной перспективе.

Шаги Украины в ЕС

Для Украины было определено семь ключевых блоков, среди которых: реформа судебной системы (Конституционный Суд, Высший совет правосудия), усиление борьбы с коррупцией, принятие законодательства о борьбе с отмыванием денег и имплементация антиолигархического закона.

Кроме того, процесс состоит из 35 переговорных глав (разделов), охватывающих все сферы жизни страны, от верховенства права до сельского хозяйства.

По состоянию на декабрь 2023 года, когда Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении, Украина продемонстрировала значительный прогресс в выполнении "семи шагов".

Реформа Конституционного Суда: принят закон, предусматривающий создание совещательной группы экспертов с международным участием для проверки кандидатов на добропорядочность. Судебная реформа: завершена проверка на добропорядочность членов Высшего совета правосудия (ВСП) и перезапущена работа Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Борьба с коррупцией: были назначены руководители САП и НАБУ. НАБУ получило больше полномочий, а штат был расширен. Борьба с отмыванием денег: принято законодательство в соответствии со стандартами группы FATF. Антиолигархический закон: этот шаг остается выполнить. Украина приняла закон, но получила замечания от Венецианской комиссии. ЕС ожидает системного подхода к проблеме (через усиление антимонопольного законодательства, контроля за государственными финансами и медиа), а не просто ведения реестра олигархов. Работа над этим блоком продолжается. Законодательство о медиа: принят комплексный закон "О медиа", соответствующий европейским нормам. Законодательство о национальных меньшинствах: принят новый закон "О национальных меньшинствах (сообществах)", а впоследствии в него были внесены изменения для учета рекомендаций экспертов.

Предоставление статуса кандидата стало переломным моментом для Украины и Молдовы, формализовав их евроинтеграционный курс. В то же время это аванс, который требует упорной работы над внутренними реформами, особенно в условиях войны.

Для Грузии решение стало холодным душем и стимулом для решения внутриполитических проблем.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) предлагает с 2026 года присоединить Украину к зоне роуминга Европейского Союза. Когда это произойдет, украинцы не будут тратить дополнительные средства на мобильную связь и интернет в Европе.

А премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, для этого страна должна выполнить необходимые требования.