Три роки тому Україна стала офіційним членом на вступ до ЄС і майже виконала сім важливих кроків

Президентка Європейської комісії У́рсула фон дер Ля́єн та президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Сьогодні виконується третя річниця від того, як 23 червня 2022 року на саміті у Брюсселі Європейська Рада ухвалила історичне рішення — офіційно надала Україні статус країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Такий самий статус отримала й Молдова, а ось Грузія, де до влади прийшли проросійськи сили, поставлена "на паузу".

Новини.LIVE нагадують, які завдання поставлені перед Україною та що вже вдалось виконати.

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Це рішення для України стало безпрецедентним кроком та потужним сигналом підтримки на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Рішення було ухвалене одноголосно всіма 27 лідерами країн-членів ЄС на основі позитивної рекомендації Європейської комісії від 17 червня 2022 року.

"Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС... Майбутнє України — в Євросоюзі", — заявив тоді Володимир Зеленський.



"Українці борються за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією", — сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка всіма силами підтримує Україну на шляху до ЄС і була першою, хто у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення пообіцяла допомагати Україні.

Статус кандидата — це не кінцева точка, а початок довгого шляху. Він дає Україні чіткий план реформ, виконання яких є обов'язковою умовою для переходу до наступного етапу — переговорів про вступ.

На своєму шляху до ЄС країни-кандидати отримують доступ до фінансових інструментів Євросоюзу (IPA — Instrument for Pre-accession Assistance), що допомагають у проведенні необхідних перетворень. Статус кандидата підвищує інвестиційну привабливість країни в довгостроковій перспективі.

Кроки України до ЄС

Для України було визначено сім ключових блоків, серед яких: реформа судової системи (Конституційний Суд, Вища рада правосуддя), посилення боротьби з корупцією, ухвалення законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та імплементація антиолігархічного закону.

Крім того, процес складається з 35 переговорних глав (розділів), що охоплюють усі сфери життя країни, від верховенства права до сільського господарства.

Станом на грудень 2023 року, коли Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ, Україна продемонструвала значний прогрес у виконанні "семи кроків".

Реформа Конституційного Суду: ухвалено закон, що передбачає створення дорадчої групи експертів з міжнародною участю для перевірки кандидатів на доброчесність. Судова реформа: завершена перевірка на доброчесність членів Вищої ради правосуддя (ВРП) та перезапущена робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Боротьба з корупцією: були призначені керівники САП та НАБУ. НАБУ отримало більше повноважень, а штат було розширено. Боротьба з відмиванням грошей: ухвалено законодавство відповідно до стандартів групи FATF. Антиолігархічний закон: цей крок залишається виконати. Україна ухвалила закон, але отримала зауваження від Венеційської комісії. ЄС очікує системного підходу до проблеми (через посилення антимонопольного законодавства, контролю за державними фінансами та медіа), а не просто ведення реєстру олігархів. Робота над цим блоком триває. Законодавство про медіа: ухвалено комплексний закон "Про медіа", що відповідає європейським нормам. Законодавство про національні меншини: ухвалено новий закон "Про національні меншини (спільноти)", а згодом до нього були внесені зміни для врахування рекомендацій експертів.

Надання статусу кандидата стало переломним моментом для України та Молдови, формалізувавши їхній євроінтеграційний курс. Водночас це аванс, який вимагає наполегливої роботи над внутрішніми реформами, особливо в умовах війни.

Для Грузії рішення стало холодним душем і стимулом для вирішення внутрішньополітичних проблем.

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія (ЄК) пропонує з 2026 року приєднати Україну до зони роумінгу Європейського Союзу. Коли це станеться, українці не витрачатимуть додаткові кошти на мобільний зв'язок та інтернет в Європі.

А премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтримав вступ України в Європейський Союз. За його словами, для цього країна повинна виконати необхідні вимоги.