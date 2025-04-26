Годовщина ЧАЭС — есть ли риск повторной трагедии

Годовщина аварии на ЧАЭС — есть ли риск повторной трагедии
Прошло 39 лет со времени Чернобыльской катастрофы, однако в Украине снова растет угроза ядерной опасности. Речь идет о ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая остается напряженной. Эксперты предупреждают: в случае взрыва последствия почувствует не только Украина, но и страны, граничащие с ней на западе.
В ночь на 26 апреля 1986 года, в 01.23, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, который вызвал разрушение части реакторного блока и машинного зала.
Как проходила ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сколько людей было привлечено к этой сверхважной миссии и существует ли сегодня угроза повторения подобной трагедии — об этом в интервью для Новини.LIVE рассказал ликвидатор и эколог Сергей Мирный.
Сколько ликвидаторов принимали участие в ликвидации последствий ЧАЭС?
— Во-первых, кто такие ликвидаторы? Ликвидаторы — это люди, которые были привлечены к ликвидации последствий аварии, начиная с 26 апреля 1986 года по 1989 год. То есть 4 года. В общем точное количество ликвидаторов не установлено. Но что точно установлено: военные ликвидаторы — 340 тысяч, что касается всех остальных — данные расходятся. В целом это, ориентировочно, от 600 до 900 тысяч.
Кем и где работали на момент аварии? Сколько вам было лет?
— На момент аварии я был гражданским химиком, занимался электрохимией и работал в Харьковском институте. Мне было 27 лет.
Как узнали об аварии на ЧАЭС?
— На второй-третий день после аварии первое сообщение обнародовали в газете, оно было небольшого размера и располагалось на второй странице в углу. Специалисты знают, что это наименее заметное место.
И там был стандартный текст, могу дословно рассказать: "От Совета Министров СССР. На Чернобыльской АЭС произошла авария, создана правительственной комиссией. Происходит ликвидация последствий". Я прочитал и прочитал, без всякого внимания абсолютно. Потому что в то время, стоит понимать, все жили в счастливом убеждении, что атомная энергетика абсолютно безопасна.
Кто отправился в Зону отчуждения?
— У меня была военная специальность. В университете раз в неделю мы ходили на военную кафедру, после окончания — были в военных лагерях. В 1983 году меня забрали на полевые учения и нас предупредили, что через три года будьте готовы, что вас снова будут "дрессировать". 30 апреля 1986 года я узнал, что мне звонили из военкомата.
Через несколько дней меня вызвали туда, дали подписать одну повестку, потом другую. В середине мая 1986 года министр обороны издал приказ: "Специальные военные сборы по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС". Было понятно, что мы поедем заниматься ликвидацией. Согласно этому приказу, можно было до полугода нас держать там.
Сколько находились в Чернобыле?
— Я туда попал 13 июля и пробыл всего 35 суток, то есть по 18 августа. Я говорю "суток", потому что там ни дня, ни ночи не было.
Приехав в город, какими были ваши первые впечатления?
— Хоть в прессе и писали об этой аварии, какие-то там фотографии появлялись, репортажи на телевидении, но все равно у меня было впечатление локальной аварии, как и у всех. Ну, АЭС, ну, 30-километровая зона, 30 километров — это немного. Но когда мы уже ехали, до Киева вообще все нормально было, а когда подъезжали туда, то уже в селах было видно, что колодцы закрыты полиэтиленом, люди сидели и испуганно смотрели на нас. Это сильные впечатления.
Где жили после приезда?
— Я не в сам Чернобыль приехал. Наша бригада, разведка, жила в лагерях в третьей зоне. Она была наиболее загрязненной. Тогда за это нам платили две однодневные зарплаты по месту основной работы.
Как проходит рабочий день в Чернобыле?
— Там были рабочие сутки. Утром просыпались после нескольких часов сна, шли на завтрак, дальше выходили из лагеря, шли на построение и ехали на задание. Сначала ехали в Чернобыль и объезжали его по окружной. Я тем временем заезжал в Штаб за заданием, далее приезжали на стоянку, снова выстраивались и я раздавал задания. Каждый ездил по своему маршруту разведки и замерял данные. Результаты мы приносили в Штаб радиационной разведки, данные или в таблицы вписывали, или на карты наносили, по этому строили маршруты.
Что касается питания, как вас кормили? Откуда привозили продукты?
— Продукты неместные были, их привозили. Хорошо кормили, стоит сказать. Даже кусочки голландского сыра давали, в советские времена это был большой дефицит. Тогда усиленное питание было, чтобы организм лучше восстанавливался.
Что больше всего запомнилось во время пребывания в городе?
— Одна из самых сильных и травмирующих эмоций, это когда нас посылали в еще "живые" села, скажем так. Доза радиации там составляла 0,8 мл рентген в час. Однако в тот период времени пределом выселения было 0,7 мл рентген в час.
Происходила такая процедура: местные дозиметристы контролировали ежедневно эти села и подавали данные, а Правительственная комиссия принимала решение, что делать с этими селами. И это было самое ужасное, что ты приезжаешь в село, где люди живут и работают, измеряешь дозу, а потом понимаешь, что вечером отдадим все свои данные, их перепишут в табличку, а завтра эта табличка ляжет на стол Правительственной комиссии и она примет решение выселять это село.
И, представляете, люди всю жизнь жили. Какой они там шум поднимали... И ты это знаешь, но ничем им не можешь помочь.
Что касается социальной защиты, имеете ли вы статус чернобыльца? Как помогает государство?
— Когда меня спрашивают, пострадал ли я от чернобыльской аварии, то говорю, что это она от меня пострадала. А вообще, есть соответствующий закон: первая категория — это инвалиды
Чернобыля, вторая — это чернобыльцы 1986 года, третья, насколько помню, — это выселенные люди и четвертая — дети. Я отношусь ко второй категории, мне разрешен бесплатный проезд в общественном транспорте. Пенсия обычная, которую заработал, но на нее можно было выйти на 10 лет раньше.
Смотрели фильм "Чернобыль?" Что происходило на самом деле, а что придумал НВО?
— Пришлось посмотреть. Ну, что я хочу сказать... Так, чтобы было мягче. Авторы — мерзавцы. В каком смысле? Меня удивляет, что они занимались плагиатом. Сериал во многом основан на книге Алексиевич "Чернобыльская молитва", которую даже не упомянули в своей работе. Эта книга вышла в 1997 году. В ней Алексиевич зафиксировала то состояние эмоционального и интеллектуального поражения от Чернобыля, которое было через 10 лет после аварии. Ну, а это был на самом деле самый мрачный информационный период.
Скажу честно, я некоторые части не мог заставить себя посмотреть, но из любопытства я полностью просмотрел третью серию. Там как раз про ликвидаторов. Их показали как каких-то запуганных людей, алкоголиков, жалких, необразованных трусов. Если все такие были, то кто построил саркофаг, кто сделал дезактивацию, кто снес Советский Союз через пять лет после Чернобыля?
Что думаете по поводу постоянной угрозы на ЗАЭС? Может ли повториться второй Чернобыль?
— Второй Чернобыль там не может повториться, потому что реактор в Чернобыльской и Запорожской АЭС отличаются, они принципиально другие. Сравните аварию в Чернобыле и Фукусиме: во втором случае авария тоже произошла на нескольких реакторах, но там и зона гораздо меньше, в то время как в Чернобыле целый реактор вылетел в воздух. Такого уровня произойти не может, но там запросто может произойти авария с локальным загрязнением, фукусимского, условно говоря, типа.
Какой видите зону отчуждения в будущем?
— Само это название неправильное и психотравматическое. На самом деле ее надо реформировать и концептуально переосмыслить. Возник один термин, и подозреваю, что я и мои коллеги одними из первых его употребили: Чернобыльская зона возрождения. У природы надо учиться, природа там восстановилась, экосистема ведет себя естественным натуральным образом, она борется и оздоравливается. А здесь так сложилось, что общество реагирует на это мутантно: Зона отчуждения — значит, туда не лезь. Нужна культурная революция. Чернобыль — это бренд Украины, его стоит сделать положительным, и есть на чем.
Напомним, что второй министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко рассказал, что в Украине существовала большая вероятность второго взрыва на Чернобыльской атомной электростанции.
А недавно в Верховной Раде Украины создали Временную следственную комиссию по вопросам Чернобыля.
Читайте Новини.LIVE!