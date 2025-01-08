Россия увеличивает количество мест содержания украинских пленных

Женщина держит плакат. Фото: Новини.LIVE

Координатор групп семей пленных и пропавших без вести от "Медийной инициативы за права человека" Елена Белячкова заявила, что Россия продолжает создавать новые места содержания украинских военнопленных. Однако, по ее словам, информация о некоторых из них становится известной только после возвращения пленных домой.

Об этом Белячкова сообщила во время пресс-конференции в Ukrainе Media Center в среду, 8 января.

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Проблемы родственников военнопленных

По словам Белячковой, семьи пленных часто не имеют доступа к информации о местах содержания своих близких. Это значительно усложняет поиск и установление их состояния.

Дополнительно украинские военнопленные часто не получают надлежащей медицинской помощи. По словам координатора, чем дольше длится плен, тем хуже становится моральное и физическое состояние военных.

Судебные преследования и длительные приговоры

Среди особо уязвимых групп — защитники Мариуполя, в частности морские пехотинцы, которые попадают под судебные приговоры на большие сроки, иногда даже пожизненные.

Но есть и положительные примеры. Возвращение во время обменов военных, получивших приговоры от российских судов, свидетельствует о том, что пути для их освобождения существуют.

А тем временем родственники пленных и правозащитники призывают международное сообщество активнее приобщаться к решению этих вопросов.

Напомним, руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко заявил, что Украина настаивает на создании комиссий для обследования военнопленных, но Россия не соглашается, а со стороны Красного Креста в основном наблюдается ограничение действиями дипломатических коммуникаций.

Также Охрименко заверил, что не оставляются надежды на проведение обмена в формате "всех на всех". По его словам, количество пленных украинцев и россиян — несоотносительно.