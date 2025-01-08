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В Коордштабі незадоволені роботою Червоного Хреста щодо полонених

8 січня 2025 17:00
Катерина Османська - Редактор
Війна в Україні — у Коордштабі з питань поводження з полоненими засудили дії МКЧХ
Працівники Червоного Хреста. Фото: Національний комітет Товариства Червоного Хреста України
Катерина Османська - Редактор

Керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко заявив, що питання діяльності Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у контексті війни в Україні викликає багато дискусій. Він висловив занепокоєння щодо недостатньої активності та ефективності організації у вирішенні важливих гуманітарних питань.

Про це Охріменко сказав у ексклюзивному коментарі Новини.LIVE у середу, 8 січня.

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За словами Охріменка, зокрема, йдеться про доступ до військовополонених. Так, МКЧХ заявляє, що їхня робота блокується через небажання російської сторони допустити їх до утримуваних осіб.  

Також він висловився про змішані медичні комісії (ЗМК) — Україна наполягає на створенні таких комісій для обстеження військовополонених, але Росія не погоджується, а з боку Червоного Хреста здебільшого спостерігається обмеження діями дипломатичних комунікацій.  

Охріменко каже, що Україна виконала всі необхідні процедури зі свого боку, але подальше просування заблоковане. Це викликає запитання про ефективність діяльності міжнародних гуманітарних організацій у таких кризових умовах.

Українська сторона неодноразово закликала МКЧХ активізувати свої зусилля та використати всі можливі важелі впливу, щоб забезпечити гуманітарні потреби військовополонених та мирного населення.

Нагадаємо, у вересні 2024 року родичі полонених і зниклих безвісти бійців ЗСУ прийшли під стіни офісу одеського відділення Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) на вулиці Базарній. Вони звинуватили організацію у бездіяльності та підігруванні агресору.

Одеське відділення МКЧХ влаштувало собі вихідний, щоби не зустрічатися з родинами полонених і зниклих безвісти. Учасники акції заявили, що таким чином організація "пробила дно".

полонені військові злочини Червоний Хрест війна в Україні військовослужбовці

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