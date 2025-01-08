Война в Украине — в Коордштабе по вопросам обращения с пленными осудили действия МККК

Работники Красного Креста. Фото: Национальный комитет Общества Красного Креста Украины

Руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко заявил, что вопрос деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) в контексте войны в Украине вызывает много дискуссий. Он выразил обеспокоенность относительно недостаточной активности и эффективности организации в решении важных гуманитарных вопросов.

Об этом Охрименко сказал в эксклюзивном комментарии Новости.LIVE в среду, 8 января.

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По словам Охрименко, в частности, речь идет о доступе к военнопленным. Так, МККК заявляет, что их работа блокируется из-за нежелания российской стороны допустить их к удерживаемым лицам.

Также он высказался о смешанных медицинских комиссиях (СМК) — Украина настаивает на создании таких комиссий для обследования военнопленных, но Россия не соглашается, а со стороны Красного Креста по большей части наблюдается ограничение действиями дипломатических коммуникаций.

Охрименко говорит, что Украина выполнила все необходимые процедуры со своей стороны, но дальнейшее продвижение заблокировано. Это вызывает вопросы об эффективности деятельности международных гуманитарных организаций в таких кризисных условиях.

Украинская сторона неоднократно призывала МККК активизировать свои усилия и использовать все возможные рычаги влияния, чтобы обеспечить гуманитарные потребности военнопленных и мирного населения.

Напомним, в сентябре 2024 года родственники пленных и пропавших без вести бойцов ВСУ пришли под стены офиса одесского отделения Международного комитета Красного Креста (МККК) на улице Базарной. Они обвинили организацию в бездействии и подыгрывании агрессору.

Одесское отделение МККК устроило себе выходной, чтобы не встречаться с семьями пленных и пропавших без вести. Участники акции заявили, что таким образом организация "пробила дно".