Росія збільшує кількість місць утримання українських полонених

Жінка тримає плакат. Фото: Новини.LIVE

Координаторка груп родин полонених та зниклих безвісти від "Медійної ініціативи за права людини" Олена Бєлячкова заявила, що Росія продовжує створювати нові місця утримання українських військовополонених. Однак, за її словами, інформація про деякі з них стає відомою лише після повернення полонених додому.

Про це Бєлячкова повідомила під час пресконференції в Ukrainе Media Center у середу, 8 січня.

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Проблеми родичів військовополонених

За словами Бєлячкової, сім’ї полонених часто не мають доступу до інформації про місця утримання своїх близьких. Це значно ускладнює пошук та встановлення їхнього стану.

Додатково українські військовополонені часто не отримують належної медичної допомоги. За словами координаторки, чим довше триває полон, тим гіршим стає моральний і фізичний стан військових.

Судові переслідування та тривалі вироки

Серед особливо уразливих груп — захисники Маріуполя, зокрема морські піхотинці, які потрапляють під судові вироки на великі терміни, іноді навіть довічні.

Проте є і позитивні приклади. Повернення під час обмінів військових, які отримали вироки від російських судів, свідчить про те, що шляхи для їхнього звільнення існують.

А тим часом родичі полонених та правозахисники закликають міжнародну спільноту активніше долучатися до вирішення цих питань.

Нагадаємо, керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко заявив, що Україна наполягає на створенні комісій для обстеження військовополонених, але Росія не погоджується, а з боку Червоного Хреста здебільшого спостерігається обмеження діями дипломатичних комунікацій.

Також Охріменко запевнив, що не полишаються надії на проведення обміну у форматі "всіх на всіх". За його словами, кількість полонених українців і росіян неспіввідносна.