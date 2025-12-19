Военные Индии. Фото: REUTERS/Sharafat Ali

Правительство Индии заявило, что Россия завербовала на войну против Украины более 200 индийских граждан. Часть из них погибли и пропали без вести.

Об этом сообщает BBC.

Что известно о вербовке индийцев на войну против Украины

По данным правительства, на данный момент известно о более 200 случаях такой вербовки. Более 100 удалось вернуть домой, 26 погибли и еще 7 пропали без вести. Также Дели ведет переговоры с Москвой о репатриации еще около 50 индийцев.

В то же время Россия утверждает, что вербует в армию только иностранцев, которые якобы желают присоединиться добровольно.

Однако утверждения Кремля с очень большой вероятностью, являются ложью. BBC отмечает, что родственники пропавших на войне в Украине рассказывали, что агенты РФ заманивали молодых мужчин обещаниями легальной работы с высокой зарплатой и проживанием. Но на самом деле их отправили на фронт.

"Вместо этого их заставили подписать контракт на русском языке, смысл которых они не понимали, и отправили на фронт", — говорится в публикации.

Ранее Индия, Непал и Шри-Ланка неоднократно призывали своих граждан не поддаваться ложным обещаниям после того, как стало известно, что сотни жителей этих стран воюют на стороне РФ против Украины.

Напомним, в конце ноября дочь бывшего президента Южно-Африканской обвинили в том, что она завербовала около 20 мужчин на войну за Россию против Украины.

Также в росСМИ писали месяц назад, что в разных регионах РФ сформировалась целая сеть посредников, которые зарабатывают на привлечении мужчин участию в войне против Украины.