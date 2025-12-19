Росія завербувала на війну проти України понад 200 громадян Індії

Військові Індії. Фото: REUTERS/Sharafat Ali

Уряд Індії заявив, що Росія завербувала на війну проти України понад 200 індійських громадян. Частина з них загинули і зникли безвісти.

Що відомо про вербування індійців на війну проти України

За даними уряду, наразі відомо про понад 200 випадків такого вербування. Понад 100 вдалося повернути додому, 26 загинули і ще 7 зникли безвісти. Також Делі веде переговори з Москвою про репатріацію ще близько 50 індійців.

Водночас Росія стверджує, що вербує в армію лише іноземців, які нібито бажають приєднатися добровільно.

Однак твердження Кремля з дуже великою ймовірністю, є брехнею. BBC зазначає, що родичі зниклих на війні в Україні розповідали, що агенти РФ заманювали молодих чоловіків обіцянками легальної роботи з високою зарплатою та проживанням. Але насправді їх відправили на фронт.

"Натомість їх змусили підписати контракт російською мовою, сенс яких вони не розуміли, і відправили на фронт", — ідеться в публікації.

Раніше Індія, Непал і Шрі-Ланка неодноразово закликали своїх громадян не піддаватися неправдивим обіцянкам після того, як стало відомо, що сотні мешканців цих країн воюють на боці РФ проти України.

Нагадаємо, наприкінці листопада доньку колишнього президента Південно-Африканської Республіки звинуватили в тому, що вона завербувала близько 20 чоловіків на війну за Росію проти України.

Також у росЗМІ писали місяць тому, що в різних регіонах РФ сформувалася ціла мережа посередників, які заробляють на залученні чоловіків до участі у війні проти України.