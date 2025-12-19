Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ завербувала понад 200 індійців на війну проти України

РФ завербувала понад 200 індійців на війну проти України

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 00:26
Росія завербувала на війну проти України понад 200 громадян Індії
Військові Індії. Фото: REUTERS/Sharafat Ali

Уряд Індії заявив, що Росія завербувала на війну проти України понад 200 індійських громадян. Частина з них загинули і зникли безвісти.

Про це повідомляє BBC.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про вербування індійців на війну проти України

За даними уряду, наразі відомо про понад 200 випадків такого вербування. Понад 100 вдалося повернути додому, 26 загинули і ще 7 зникли безвісти. Також Делі веде переговори з Москвою про репатріацію ще близько 50 індійців.

Водночас Росія стверджує, що вербує в армію лише іноземців, які нібито бажають приєднатися добровільно.

Однак твердження Кремля з дуже великою ймовірністю, є брехнею. BBC зазначає, що родичі зниклих на війні в Україні розповідали, що агенти РФ заманювали молодих чоловіків обіцянками легальної роботи з високою зарплатою та проживанням. Але насправді їх відправили на фронт.

"Натомість їх змусили підписати контракт російською мовою, сенс яких вони не розуміли, і відправили на фронт", — ідеться в публікації.

Раніше Індія, Непал і Шрі-Ланка неодноразово закликали своїх громадян не піддаватися неправдивим обіцянкам після того, як стало відомо, що сотні мешканців цих країн воюють на боці РФ проти України.

Нагадаємо, наприкінці листопада доньку колишнього президента Південно-Африканської Республіки звинуватили в тому, що вона завербувала близько 20 чоловіків на війну за Росію проти України.

Також у росЗМІ писали місяць тому, що в різних регіонах РФ сформувалася ціла мережа посередників, які заробляють на залученні чоловіків до участі у війні проти України.

Індія вербування війна в Україні Росія загиблі армія РФ
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації