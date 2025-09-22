Кремль применяет карательную психиатрию к противникам войны - детали

РФ применяет советскую тактику к противникам войны — что известно
Кремль применяет советскую практику принудительного психиатрического лечения для тех, кто высказывается против войны. Репрессии в России усиливаются и становятся системными.
Об этом говорится в докладе специального докладчика ООН по вопросам прав в России Марианы Кацаровой, передает на Reuters.
Что известно о карательной психиатрии
Отмечается, что власти РФ все чаще прикрываются законами о нацбезопасности. А против инакомыслящих применяют пытки, уголовные преследования и принудительную психиатрию.
"Карательная психиатрия вернулась как инструмент против антивоенных голосов", — говорится в докладе.
По данным ООН, с 2022 года принудительную психиатрию в РФ применяли в среднем 23 раза в год, тогда как в 2015-2021 годах таких случаев было всего около пяти ежегодно.
"Это старый советский инструмент борьбы с диссидентами, в данном случае с антивоенными активистами и журналистами", — отметила Кацарова.
Напомним, недавно стало известно, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который выступил против полномасштабного вторжения в Украину, уволился. Аналитики The New York Times считают, что он потерял свое влияние в Кремле после того, как советовал Путину прекратить боевые действия в Украине.
Также недавно суд в РФ наказал Z-блогера, которая раскритиковала оккупантов. Она должна заплатить штраф в размере 12 тысяч рублей.
