Главная Новости дня РФ применяет советскую тактику к противникам войны — что известно

РФ применяет советскую тактику к противникам войны — что известно

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 20:10
Кремль применяет карательную психиатрию к противникам войны - детали
Митинги против войны. Фото: Дэвид Френкель / Mediazona

Кремль применяет советскую практику принудительного психиатрического лечения для тех, кто высказывается против войны. Репрессии в России усиливаются и становятся системными.

Об этом говорится в докладе специального докладчика ООН по вопросам прав в России Марианы Кацаровой, передает на Reuters.

Читайте также:

Что известно о карательной психиатрии

Отмечается, что власти РФ все чаще прикрываются законами о нацбезопасности. А против инакомыслящих применяют пытки, уголовные преследования и принудительную психиатрию.

"Карательная психиатрия вернулась как инструмент против антивоенных голосов", — говорится в докладе.

По данным ООН, с 2022 года принудительную психиатрию в РФ применяли в среднем 23 раза в год, тогда как в 2015-2021 годах таких случаев было всего около пяти ежегодно.

"Это старый советский инструмент борьбы с диссидентами, в данном случае с антивоенными активистами и журналистами", отметила Кацарова.

Напомним, недавно стало известно, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак, который выступил против полномасштабного вторжения в Украину, уволился. Аналитики The New York Times считают, что он потерял свое влияние в Кремле после того, как советовал Путину прекратить боевые действия в Украине.

Также недавно суд в РФ наказал Z-блогера, которая раскритиковала оккупантов. Она должна заплатить штраф в размере 12 тысяч рублей.

СССР пытки война в Украине психиатр Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
