РФ застосовує радянську тактику до противників війни — що відомо

РФ застосовує радянську тактику до противників війни — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 20:10
Кремль застосовує каральну психіатрію до противників війни - деталі
Мітинги проти війни. Фото: Девід Френкель / Mediazona

Кремль застосовує радянську практику примусового психіатричного лікування для тих, хто висловлюється проти війни. Репресії в Росії посилюються і стають системними.

Про це йдеться в доповіді спеціального доповідача ООН з питань прав у Росії Маріани Кацарової, передає Reuters.

Читайте також:

Що відомо про каральну психіатрію

Зазначається, що влада РФ все частіше прикривається законами про нацбезпеку. А проти інакодумців застосовують тортури, кримінальні переслідування і примусову психіатрію.

"Каральна психіатрія повернулася як інструмент проти антивоєнних голосів",  йдеться у доповіді.

За даними ООН, з 2022 року примусову психіатрію у РФ застосовували в середньому 23 рази на рік, тоді як у 2015-2021 роках таких випадків було лише приблизно п'ять щороку.

"Це старий радянський інструмент боротьби з дисидентами, у цьому випадку з антивоєнними активістами та журналістами",  наголосила Кацарова.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну, звільнився. Аналітики The New York Times вважають, що він втратив свій вплив у Кремлі після того, як радив Путіну припинити бойові дії в Україні.

Також нещодавно суд у РФ покарав Z-блогерку, яка розкритикувала окупантів. Вона має сплатити штраф у розмірі 12 тисяч рублів.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
