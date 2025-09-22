Видео
Главная Новости дня РФ заявила о якобы захвате Калиновского — реакция ВСУ

РФ заявила о якобы захвате Калиновского — реакция ВСУ

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 19:46
Оккупация Калиновского — в ВСУ опровергли заявление РФ
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Российские оккупанты заявили, что якобы захватили село Калиновское в Днепропетровской области. В Вооруженных силах Украины опровергли эту информацию.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Днепр" подполковник Алексей Бельский в комментарии "РБК-Украина" в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:

Оккупация Калиновского — в ВСУ опровергли фейки россиян

В понедельник, 22 сентября, Министерство обороны России заявило о якобы оккупации села Калиновское, что в Днепропетровской области. Однако в Вооруженных силах Украины опровергли эту информацию.

Представитель ОСГВ "Днепр" подполковник Алексей Бельский рассказал, что в среднем на Новопавловском направлении противник проводит от 20 до 30 штурмовых действий в день. В частности, 22 сентября враг совершил 20 атакующих действий вблизи населенных пунктов Филия, Зеленый Гай, Поддубное, Малиевка, Сечневое, Камышеваха, Вороное, Новониколаевка и Запорожское.

"Основными задачами захватчиков на время проведения осенне-зимней кампании является полный захват Донецкой и Луганской областей, а также города Купянск и части Харьковской области. Днепропетровское направление остается для противника второстепенным, но важным", — пояснил Бельский.

А также добавил, что ударами по Днепропетровщине враг преследует несколько целей:

  • не допустить переброски части украинских военнослужащих и техники с этого направления для усиления других, скажем, в Донецкой области;
  • постепенно реализовать основную цель российского диктатора Путина — захват всей Украины;
  • прикрываясь "освобождением" части области и "заботясь" о защите русскоязычных, при необходимости для Путина, включить Днепропетровскую область в состав РФ.

По словам представителя ОСГВ "Днепр", на севере Днепропетровской области противник длительное время стремится захватить населенный пункт Новопавловка. Но даже не может подойти к окраинам села, ведь Силы обороны блокируют все попытки оккупантов. Враг сейчас отправляет на штурмы большое количество малых групп по 1-2 оккупанта.

"Эти группы движутся по "зеленке" в защитных пончо и костюмах. Благодаря маскировке части из них удается инфильтроваться вглубь украинской обороны. Каждая инфильтрированная группа имеет четко определенную задачу", — рассказал военный.

Он отметил, что их цель — проникнуть на окраины ближайших к линии боевого соприкосновения сел, развернуть российский флаг и снять видео. А Минобороны РФ потом "отчитывается об очередной победе".

"Таким образом, россияне "освободили" уже с десяток населенных пунктов на Днепропетровщине. Например, оккупационная группировка войск "Восток" 22 сентября "освободила" село Калиновское неподалеку Новониколаевки", — рассказал Бельский.

Он отметил, что Силы обороны на такие действия оккупантов реагируют чрезвычайно быстро и подобные группы очень быстро уничтожаются ударами дронов, артиллерии или осуществляется зачистка штурмовыми подразделениями. А будто "освобожденные" оккупантами населенные пункты остаются под украинским контролем.

"Активное продвижение врага по Днепропетровщине остановлено, ситуация стабилизирована", — резюмировал представитель ОСГВ "Днепр".

Недавно в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об актуальной ситуации на фронте.

Также в Генштабе сообщили, что украинские защитники сорвали намерения российских армейцев выдать боеприпасы и беспилотники.

ВСУ армия Днепропетровская область оккупанты война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
