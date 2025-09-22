Окупація Калинівського — в ЗСУ спростували заяву РФ

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Російські окупанти заявили, що нібито захопили село Калинівське у Дніпропетровській області. У Збройних силах України спростували цю інформацію.

Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський у коментарі "РБК-Україна" у понеділок, 22 вересня.

Окупація Калинівського — в ЗСУ спростували фейки росіян

У понеділок, 22 вересня, міністерство оборони Росії заявило про нібито окупацію села Калинівське, що у Дніпропетровській області. Однак у Збройних силах України спростували цю інформацію.

Речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Олексій Бєльський розповів, що в середньому на Новопавлівському напрямку противник проводить від 20 до 30 штурмових дій на день. Зокрема, 22 вересня ворог здійснив 20 атакувальних дій поблизу населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Маліївка, Січневе, Комишуваха, Вороне, Новомиколаївка та Запорізьке.

"Основними завданнями загарбників на час проведення осінньо-зимової кампанії є повне захоплення Донецької та Луганської областей, а також міста Куп'янськ та частини Харківської області. Дніпропетровський напрямок лишається для противника другорядним, але важливим", — пояснив Бєльський.

А також додав, що ударами по Дніпропетровщині ворог переслідує кілька цілей:

не допустити перекидання частини українських військовослужбовців і техніки з цього напрямку для підсилення інших, скажімо, в Донецькій області;

поступово реалізувати основну мету російського диктатора Путіна — захоплення всієї України;

прикриваючись "звільненням" частини області та "переймаючись" захистом російськомовних, за потреби для Путіна, включити Дніпропетровську область до складу РФ.

За словами речника ОСУВ "Дніпро", на півночі Дніпропетровської області противник тривалий час прагне захопити населений пункт Новопавлівка. Але навіть не може підійти до околиць села, адже Сили оборони блокують усі спроби окупантів. Ворог наразі відправляє на штурми велику кількість малих груп по 1-2 окупанти.

"Ці групи рухаються по "зеленці" у захисних пончо та костюмах. Завдяки маскуванню частині з них вдається інфільтруватися вглиб української оборони. Кожна інфільтрована група має чітко визначене завдання", — розповів військовий.

Він зазначив, що їхня мета — проникнути на околиці найближчих до лінії бойового зіткнення сіл, розгорнути російський прапор та зняти відео. А Міноборони РФ потім "звітує про чергову перемогу".

"Таким чином, росіяни "звільнили" вже з десяток населених пунктів на Дніпропетровщині. Наприклад, окупаційне угруповання військ "Восток" 22 вересня "звільнило" село Калинівське неподалік Новомиколаївки", — розповів Бєльський.

Він зауважив, що Сили оборони на такі дії окупантів реагують надзвичайно швидко і подібні групи дуже швидко знищуються ударами дронів, артилерії чи здійснюється зачистка штурмовими підрозділами. А ніби "звільнені" окупантами населені пункти залишаються під українським контролем.

"Активне просування ворога Дніпропетровщиною зупинено, ситуацію стабілізовано", — резюмував речник ОСУВ "Дніпро".

