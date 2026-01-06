Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ за сутки почти 900 раз атаковала Запорожье — есть погибший

РФ за сутки почти 900 раз атаковала Запорожье — есть погибший

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 08:46
Атака на Запорожье 5 и 6 января — какие последствия
Спасатель ликвидирует пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

В течение суток российские оккупанты нанесли 856 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки есть погибший 34-летний мужчина.

Об этом сообщил глава местной ОВА Иван Федоров во вторник, 6 января.

Реклама
Читайте также:
Федоров
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Последствия атаки на Запорожье

В частности, россияне совершили 14 авиаударов по Терноватому, Таврическому, Рождественке, Заливному, Железнодорожному, Воздвижевке, Верхней Терсе.

Также было запущено 549 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV). Они атаковали Запорожье, Кушугум, Разумовку, Новониколаевку, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Щербаки, Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Прилуки, Доброполье, Сладкое, Цветково.

Запоріжжя
Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Из РСЗО оккупанты совершили семь обстрелов по Малой Токмачке, Белогорью, Зеленому, Доброполью, Сладкому.

Кроме того, 286 артударов было нанесено по Степногорску, Приморскому, Степному, Щербакам, Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Прилукам, Доброполью, Солодкому.

"Поступило 30 сообщений о повреждении жилья, автомобилей", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 января Россия попала в медучреждение в Киеве.

2 января оккупанты повредили по меньшей мере 12 многоквартирных жилых домов.

Запорожье оккупанты Иван Федоров Запорожская ОВА
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации