Атака на Запорожье 5 и 6 января — какие последствия

Спасатель ликвидирует пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

В течение суток российские оккупанты нанесли 856 ударов по 29 населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки есть погибший 34-летний мужчина.

Об этом сообщил глава местной ОВА Иван Федоров во вторник, 6 января.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Последствия атаки на Запорожье

В частности, россияне совершили 14 авиаударов по Терноватому, Таврическому, Рождественке, Заливному, Железнодорожному, Воздвижевке, Верхней Терсе.

Также было запущено 549 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV). Они атаковали Запорожье, Кушугум, Разумовку, Новониколаевку, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Щербаки, Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривне, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Прилуки, Доброполье, Сладкое, Цветково.

Последствия атаки на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Из РСЗО оккупанты совершили семь обстрелов по Малой Токмачке, Белогорью, Зеленому, Доброполью, Сладкому.

Кроме того, 286 артударов было нанесено по Степногорску, Приморскому, Степному, Щербакам, Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Прилукам, Доброполью, Солодкому.

"Поступило 30 сообщений о повреждении жилья, автомобилей", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 января Россия попала в медучреждение в Киеве.

2 января оккупанты повредили по меньшей мере 12 многоквартирных жилых домов.