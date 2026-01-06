Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ за добу майже 900 разів атакувала Запоріжжя — є загиблий

РФ за добу майже 900 разів атакувала Запоріжжя — є загиблий

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 08:46
Атака на Запоріжжя 5 та 6 січня — які наслідки
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Протягом доби російські окупанти завдали 856 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблий 34-річний чоловік.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Іван Федоров у вівторок, 6 січня.

Реклама
Читайте також:
Федоров
Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Наслідки атаки на Запоріжжя

Зокрема, росіяни здійснили 14 авіаударів по Тернуватому, Таврійському, Різдвянці, Заливному, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі.

Також було запущено 549 БпЛА різної модифікації (переважно FPV). Вони атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Новомиколаївку, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Прилуки, Добропілля, Солодке, Цвіткове. 

Запоріжжя
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Із РСЗВ окупанти здійснили сім обстрілів по Малій Токмачці, Білогірʼю, Зеленому, Добропіллю, Солодкому. 

Крім того, 286 артударів було нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Щербаках, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогірʼю, Зеленому, Варварівці, Прилуках, Добропіллю, Солодкому. 

"Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, автівок", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 січня Росія влучила в медзаклад у Києві.

2 січня окупанти пошкодили щонайменше 12 багатоквартирних житлових будинків

Запоріжжя окупанти Іван Федоров Запорізька ОВА
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації