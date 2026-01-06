Атака на Запоріжжя 5 та 6 січня — які наслідки

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Протягом доби російські окупанти завдали 856 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атаки є загиблий 34-річний чоловік.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Іван Федоров у вівторок, 6 січня.

Реклама

Читайте також:

Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

Наслідки атаки на Запоріжжя

Зокрема, росіяни здійснили 14 авіаударів по Тернуватому, Таврійському, Різдвянці, Заливному, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі.

Також було запущено 549 БпЛА різної модифікації (переважно FPV). Вони атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Новомиколаївку, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Щербаки, Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Прилуки, Добропілля, Солодке, Цвіткове.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Із РСЗВ окупанти здійснили сім обстрілів по Малій Токмачці, Білогірʼю, Зеленому, Добропіллю, Солодкому.

Крім того, 286 артударів було нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Щербаках, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогірʼю, Зеленому, Варварівці, Прилуках, Добропіллю, Солодкому.

"Надійшло 30 повідомлень про пошкодження житла, автівок", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 січня Росія влучила в медзаклад у Києві.

2 січня окупанти пошкодили щонайменше 12 багатоквартирних житлових будинків.