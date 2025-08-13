Видео
РФ ночью снова атаковала Украину БпЛА — сколько целей сбили

РФ ночью снова атаковала Украину БпЛА — сколько целей сбили

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 08:42
Украина сбила 32 дрона и 2 ракеты во время ночной атаки РФ
Работа ППО. Фото: Гвара Медиа

В ночь на 13 августа Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине, использовав десятки ударных дронов и баллистические ракеты. Атака велась с нескольких направлений, поражению подверглись восточные и северные области, а также Полтавщина. Силы обороны сбили или подавили большинство запущенных целей.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

РФ вночі знову атакувала Україну БпЛА — скільки цілей збили - фото 1
Отчет о сбитых дронах. Фото: Воздушные силы

Массированная атака РФ на Украину

В ночь с 12 на 13 августа, начиная с 21:00, российские войска атаковали Украину 49 ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Запуски осуществлялись с территории РФ — из районов Курска, Приморско-Ахтарска и Шаталова. Кроме того, из Курской области было выпущено две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

"Ударными БпЛА атаковано Донецкую, Сумскую и Черниговскую области, ракетами — Полтавскую", — отметили в Воздушных силах.

Отражение воздушного нападения осуществляли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:00 было уничтожено или подавлено 34 воздушные цели — 2 баллистические ракеты и 32 беспилотника. Основные направления отражения атак — север и восток страны.

В то же время зафиксировано попадание 17 БпЛА в 15 населенных пунктах. Информация о последствиях ударов уточняется.

Напомним, что дроны ГУР осуществили удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской Республике Коми, расположенном более чем в двух тысячах километров от украинской границы.

Ранее мы также информировали, что Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ. Это предприятие является одним из ключевых элементов топливной инфраструктуры страны-агрессора и играет важную роль в обеспечении ее военных ресурсов.


Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
