Україна збила 32 дрони та 2 ракети під час нічної атаки РФ

Робота ППО. Фото: Ґвара Медіа

У ніч на 13 серпня Росія завдала масованого повітряного удару по Україні, використавши десятки ударних дронів та балістичні ракети. Атака велася з кількох напрямків, ураження зазнали східні та північні області, а також Полтавщина. Сили оборони збили або придушили більшість запущених цілей.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Звіт про збиті дрони. Фото: Повітряні сили

Масована атака РФ на Україну

У ніч з 12 на 13 серпня, починаючи з 21:00, російські війська атакували Україну 49 ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Запуски здійснювалися з території РФ — з районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова. Крім того, з Курської області було випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

"Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами — Полтавщину", — зазначили у Повітряних силах.

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00 було знищено або подавлено 34 повітряні цілі — 2 балістичні ракети та 32 безпілотники. Основні напрямки відбиття атак — північ та схід країни.

Водночас зафіксовано влучання 17 БпЛА у 15 населених пунктах. Інформація про наслідки ударів уточнюється.

Нагадаємо, що дрони ГУР здійснили удар по нафтопереробному заводу в російській Республіці Комі, розташованому більш ніж за дві тисячі кілометрів від українського кордону.

