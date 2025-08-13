Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ вночі знову атакувала Україну БпЛА — скільки цілей збили

РФ вночі знову атакувала Україну БпЛА — скільки цілей збили

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 08:42
Україна збила 32 дрони та 2 ракети під час нічної атаки РФ
Робота ППО. Фото: Ґвара Медіа

У ніч на 13 серпня Росія завдала масованого повітряного удару по Україні, використавши десятки ударних дронів та балістичні ракети. Атака велася з кількох напрямків, ураження зазнали східні та північні області, а також Полтавщина. Сили оборони збили або придушили більшість запущених цілей.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:
РФ вночі знову атакувала Україну БпЛА — скільки цілей збили - фото 1
Звіт про збиті дрони. Фото: Повітряні сили

Масована атака РФ на Україну

У ніч з 12 на 13 серпня, починаючи з 21:00, російські війська атакували Україну 49 ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Запуски здійснювалися з території РФ — з районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова. Крім того, з Курської області було випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

"Ударними БпЛА атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами — Полтавщину", — зазначили у Повітряних силах.

Відбиття повітряного нападу здійснювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00 було знищено або подавлено 34 повітряні цілі — 2 балістичні ракети та 32 безпілотники. Основні напрямки відбиття атак — північ та схід країни.

Водночас зафіксовано влучання 17 БпЛА у 15 населених пунктах. Інформація про наслідки ударів уточнюється.

Нагадаємо, що дрони ГУР здійснили удар по нафтопереробному заводу в російській Республіці Комі, розташованому більш ніж за дві тисячі кілометрів від українського кордону. 

Раніше ми також інформували, що Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу в Саратовській області РФ. Це підприємство є одним із ключових елементів паливної інфраструктури країни-агресора та відіграє важливу роль у забезпеченні її військових ресурсів.

безпілотники ППО ракети дрони БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації