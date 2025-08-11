Атака на Україну 11 серпня - скільки дронів випустила РФ та скільки збили

РФ вночі випустила по Україні 71 БпЛА — скільки збили
У ніч на 11 серпня російські окупанти атакували Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання 12 БпЛА.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Як відпрацювали Сили ППО 11 серпня
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.
Також зафіксовано влучання 12 БпЛА на шістьох локаціях, а також падіння уламків на одній локації.
Нагадаємо, вчора окупанти вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Один з ударів прийшовся на університетську клініку.
Також вчора Росія вдарила по залізничному вокзалу на Дніпропетровщині. Постраждав і залізничний вузол.
