Головна Новини дня РФ вночі випустила по Україні 71 БпЛА — скільки збили

РФ вночі випустила по Україні 71 БпЛА — скільки збили

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 08:38
Атака на Україну 11 серпня - скільки дронів випустила РФ та скільки збили
Мобільна вогнева група ППО. Фото: X/Defense of Ukraine

У ніч на 11 серпня російські окупанти атакували Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Зафіксовано влучання 12 БпЛА. 

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:
звіт Повітряних сил 11 серпня
Звіт про збиті дрони. Фото: Повітряні сили

Як відпрацювали Сили ППО 11 серпня

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Також зафіксовано влучання 12 БпЛА на шістьох локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Один з ударів прийшовся на університетську клініку. 

Також вчора Росія вдарила по залізничному вокзалу на Дніпропетровщині. Постраждав і залізничний вузол.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
