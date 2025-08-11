Атака на Украину 11 августа - сколько дронов выпустила РФ и сколько сбили

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: X/Defense of Ukraine

В ночь на 11 августа российские оккупанты атаковали Украину 71 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Зафиксировано попадание 12 БпЛА.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отчет о сбитых дронах. Фото: Воздушные силы

Как отработали Силы ПВО 11 августа

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны.

Также зафиксировано попадание 12 БпЛА на шести локациях, а также падение обломков на одной локации.

Напомним, вчера оккупанты ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Один из ударов пришелся на университетскую клинику.

Также вчера Россия ударила по железнодорожному вокзалу на Днепропетровщине. Пострадал и железнодорожный узел.