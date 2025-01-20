РФ в очередной раз атаковала Украину - силы ПВО сбили 93 цели

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Этой ночью, 20 января, российские захватчики атаковали Украину 141-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" и дронами-имитаторами различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 93 вражеские цели.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Отчет Воздушных сил. Фото: ВС

Атака дронов на Украину 20 января

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 93-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 47 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны без негативных последствий. Еще два вернулись в Россию.

Ранее мы писали, что в результате баллистической атаки на Киев погибли четыре человека и еще шестеро получили ранения. Возле станции метро Лук'яновская повреждены бизнес-центр, Mcdonalds и ряд магазинов.