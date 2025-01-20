РФ вкотре атакувала Україну — сили ППО збили 93 цілі

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Цієї ночі, 20 січня, російські загарбники атакували Україну 141-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і дронами-імітаторами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 93 ворожі цілі.

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Атака дронів на Україну 20 січня

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 93-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях", — говориться у повідомленні.

Також зазначається, що 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків. Ще два повернулися до Росії.

Раніше ми писали, що внаслідок балістичної атаки на Київ загинули чотири людини та ще шестеро зазнали поранень. Через російський обстріл біля станції метро Лук'янівська пошкоджено бізнес-центр, Mcdonalds та низку магазинів.