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РФ ответит за свои преступления — Боррель отреагировал на обстрелы Украины

3 января 2024 07:45
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РФ ответит за свои преступления — Боррель отреагировал на обстрелы Украины
Верховный представитель по внешней политике и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Johanna Geron
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вчера Россия выпустила десятки ракет и беспилотников на мирные города Украины. Страна-террорист обязательно будет привлечена к ответственности и заплатит за свои зверства.

Такое заявление сделал Верховный представитель по внешней политике и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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"Новый год Россия начала с того, что выпустила более сотни ракет и беспилотников по Киеву, Харькову и другим городам, нацелив их на мирное население, разрушив жилые кварталы и жизнеобеспечивающую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

В то же время, он подчеркнул, что Россия обязательно будет привлечена к ответственности за свои военные преступления, а ЕС остается с Украиной.

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Напомним, ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ни одно государство не отражало такие атаки, которые осуществляет Россия против Украины. По его словам, важно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

В то же время, в ЕС отметили, что массированная атака России по Украине утром 2 января свидетельствует о том, что россияне не собираются прекращать войну. Это показывает, что Москва не заинтересована в каких-либо мирных переговорах.

Также известно, что в результате российской атаки Киева обломки сбитых вражеских ракет упали неподалеку от посольства США. К счастью, обошлось без пострадавших.

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