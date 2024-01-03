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РФ відповість за свої злочини — Боррель відреагував на обстріли України

3 січня 2024 07:45
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РФ відповість за свої злочини — Боррель відреагував на обстріли України
Верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Вчора Росія вкотре випустила десятки ракет та безпілотників на мирні міста України. Країна-терорист обов'язково буде притягнута до відповідальності та заплатить за свої звірства.

Таку заяву зробив Верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

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"Новий рік Росія розпочала з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам, націливши їх на мирне населення, зруйнувавши житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.

Водночас він наголосив, що Росія обов'язково буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини, а ЄС залишається з Україною.

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Нагадаємо, уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодна держава не відбивала таких атак, які здійснює Росія проти України. За його словами, наразі важливо звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.

Водночас у ЄС зазначили, що масована атака Росії по Україні вранці 2 січня свідчить про те, що росіяни не збираються припиняти війну. Це показує, що Москва не зацікавлена у будь-яких мирних переговорах.

Також відомом, що внаслідок російської атаки Києва уламки збитих ворожих ракет впали неподалік посольства США. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

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