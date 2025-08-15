Атака на Сумы 15 августа — оккупанты ударили по рынку, вспыхнул пожар

Пожар в Суммах. Фото: кадр с видео

Российские оккупанты нанесли удар по центральной части Сумской громады. Атаковали гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Григоров в пятницу, 15 августа.

Последствия атаки

Отмечается, что на месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы.

"Информация о пострадавших уточняется", — отметил Григоров.

Местные паблики сообщают, что оккупанты попали по центральному рынку. Официального подтверждения пока нет.

Мэр Сум Артем Кобзарь отметил, что раненых или погибших в результате удара нет. На месте работают все соответствующие службы.

"Снова враг атаковал город Сумы. Это прилет вражеского беспилотника в центральную часть города... Есть угроза повторного удара", — добавил он.

Напомним, сегодня РФ также атаковала Днепровский район Днепропетровской области. В результате удара погиб мужчина. Еще один человек получил ранения.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп отреагировал на обстрелы Украины накануне встречи с Путиным.