Атака на Сумы 15 августа — оккупанты ударили по рынку, вспыхнул пожар

РФ ударила по Сумам — вспыхнул масштабный пожар
Российские оккупанты нанесли удар по центральной части Сумской громады. Атаковали гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Григоров в пятницу, 15 августа.
Последствия атаки
Отмечается, что на месте удара поднялся пожар. Работают все экстренные службы.
"Информация о пострадавших уточняется", — отметил Григоров.
Местные паблики сообщают, что оккупанты попали по центральному рынку. Официального подтверждения пока нет.
Мэр Сум Артем Кобзарь отметил, что раненых или погибших в результате удара нет. На месте работают все соответствующие службы.
"Снова враг атаковал город Сумы. Это прилет вражеского беспилотника в центральную часть города... Есть угроза повторного удара", — добавил он.
Напомним, сегодня РФ также атаковала Днепровский район Днепропетровской области. В результате удара погиб мужчина. Еще один человек получил ранения.
Также мы сообщали, что Дональд Трамп отреагировал на обстрелы Украины накануне встречи с Путиным.
