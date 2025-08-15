Атака на Суми 15 серпня — окупанти вдарили по ринку, спалахнула пожежа

Пожежа в Сумах. Фото: кадр із відео

Російські окупанти завдали удару по центральній частині Сумської громади. Атакували цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Григоров у п’ятницю, 15 серпня.

Наслідки атаки

Зазначається, що на місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби.

"Інформація про постраждалих уточнюється", — зазначив Григоров.

Місцеві пабліки повідомляють, що окупанти влучили по центральному ринку. Офіційного підтвердження поки немає.

Мер Сум Артем Кобзар зазначив, що поранених чи загиблих внаслідок удару немає. На місці працюють всі відповідні служби.

"Знову ворог атакував місто Суми. Це прильот ворожого безпілотника в центральну частину міста... Є загроза повторного удару", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні РФ також атакувала Дніпровський район Дніпропетровщини. Внаслідок удару загинув чоловік. Ще одна людина отримала поранення.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп відреагував на обстріли України напередодні зустрічі з Путіним.