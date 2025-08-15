Відео
Головна Новини дня РФ вдарила по Сумах — спалахнула масштабна пожежа

РФ вдарила по Сумах — спалахнула масштабна пожежа

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 17:35
Атака на Суми 15 серпня — окупанти вдарили по ринку, спалахнула пожежа
Пожежа в Сумах. Фото: кадр із відео

Російські окупанти завдали удару по центральній частині Сумської громади. Атакували цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Григоров у п’ятницю, 15 серпня.

Читайте також:

Наслідки атаки

Зазначається, що на місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби.

"Інформація про постраждалих уточнюється", — зазначив Григоров.

Місцеві пабліки повідомляють, що окупанти влучили по центральному ринку. Офіційного підтвердження поки немає.

Мер Сум Артем Кобзар зазначив, що поранених чи загиблих внаслідок удару немає. На місці працюють всі відповідні служби.

"Знову ворог атакував місто Суми. Це прильот ворожого безпілотника в центральну частину міста... Є загроза повторного удару", — додав він.

Нагадаємо, сьогодні РФ також атакувала Дніпровський район Дніпропетровщини. Внаслідок удару загинув чоловік. Ще одна людина отримала поранення.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп відреагував на обстріли України напередодні зустрічі з Путіним.

Суми ринок обстріли окупанти війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
