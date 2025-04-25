Обстрел Павлограда 25 апреля — россияне убили шахтера и его дочь

Погибший работник вместе с дочерью и женой. Фото: ДТЭК

В Павлограде Днепропетровской области российский дрон попал в квартиру семьи шахтера. В результате атак мужчина и его дочь погибли.

Об этом сообщает ДТЭК.

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"Дрон прилетел в квартиру нашего коллеги шахтера-комбайнера Алексея Хлебца из Шахтоуправления имени Героев Космоса. Жизнь Алексея и его 15-летней дочери Валерии оборвалась мгновенно", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что жена мужчины — Оксана, получила тяжелые травмы. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

"Это большая потеря для нашей компании и всего шахтерского сообщества. Искренние соболезнования коллегам, друзьям и всей семье Алексея", — добавили в ДТЭК.

Пост ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, сегодня днем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак проинформировал, что в результате ночной атаки РФ, в Павлограде погибли три человека, и еще десять человек пострадали.

Также этим вечером стало известно, что россияне уничтожили в Павлограде базу медицинского батальона Госпитальеры.