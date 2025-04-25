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Атака РФ на Павлоград — серед поранених і загиблих є діти

25 квітня 2025 09:42
Анастасія Постоєнко - Редактор
Російський удар по Павлограду — серед поранених і загиблих є діти
Будинок, який атакувала Росія в Павлограді. Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Павлограді в Дніпропетровській області внаслідок російського удару кількість жертв зросла до трьох. Серед загиблих — дитина. За останніми даними, постраждали десять осіб, з яких вісьмох ушпиталено.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Серед госпіталізованих є 17-річний підліток. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості, так само, як і у більшості поранених. Водночас одна з пацієнток, 36-річна жінка, перебуває у тяжкому стані.

Павлоград атака
Уламки біля буднку. Фото: Дніпропетровська ОВА
Павлоград атака
Пожежа в будинку. Фото: Дніпропетровська ОВА
Павлоград атака 25 квітня
Пожежа в квартирі. Фото: Дніпропетровська ОВА. 

Лікарі повідомляють, що серед травм у постраждалих є отруєння продуктами горіння, черепно-мозкові ушкодження, переломи та рвані рани. Всім потерпілим надається необхідна медична допомога. На місці трагедії тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, Росія вдарила безпілотником-камікадзе по будинку у Павлограді

Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла

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