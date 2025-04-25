Російський удар по Павлограду — серед поранених і загиблих є діти

Атака РФ на Павлоград — серед поранених і загиблих є діти
У Павлограді в Дніпропетровській області внаслідок російського удару кількість жертв зросла до трьох. Серед загиблих — дитина. За останніми даними, постраждали десять осіб, з яких вісьмох ушпиталено.
Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Що відомо про постраждалих у Павлограді
Серед госпіталізованих є 17-річний підліток. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості, так само, як і у більшості поранених. Водночас одна з пацієнток, 36-річна жінка, перебуває у тяжкому стані.
Лікарі повідомляють, що серед травм у постраждалих є отруєння продуктами горіння, черепно-мозкові ушкодження, переломи та рвані рани. Всім потерпілим надається необхідна медична допомога. На місці трагедії тривають аварійно-рятувальні роботи.
Нагадаємо, Росія вдарила безпілотником-камікадзе по будинку у Павлограді.
Згодом стало відомо, що кількість жертв зросла.
Читайте Новини.LIVE!