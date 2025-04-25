Атака на Павлоград — в ОВА повідомили про збільшення кількості загиблих

Швидка допомога. Ілюстративне фото: Суспільне

Російські війська у п'ятницю, 25 квітня, завдали удару дроном по житловому будинку. Наразі стало відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Обстріл Павлограда 25 квітня

"На жаль, вже троє загиблих у Павлограді. Серед них — дитина", — написав Лисак.

Він зазначив, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

Скриншот допису Лисака

Раніше стало відомо про загибель 76-річної жінки у Павлограді та ще вісьмох поранених.

Вчора Росія атакувала Київ ракетами, влучивши у житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинули 12 людей, 87 поранених.