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РФ атаковала Павлоград — количество жертв возросло

25 апреля 2025 08:38
Евгения Брюховецкая - редактор
Атака на Павлоград — в ОГА сообщили об увеличении количества погибших
Скорая помощь. Иллюстративное фото: Суспільне
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в пятницу, 25 апреля, нанесли удар дроном по жилому дому. Сейчас стало известно о трех погибших.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"К сожалению, уже трое погибших в Павлограде. Среди них — ребенок", — написал Лысак.

Он отметил, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

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Скриншот поста Лысака

Ранее стало известно о гибели 76-летней женщины в Павлограде и еще восьми раненых.

Вчера Россия атаковала Киев ракетами, попав в жилой дом. В результате обстрела погибли 12 человек, 87 раненых.

Днепропетровская область обстрелы война в Украине атака Павлоград
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