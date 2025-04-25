Атака на Павлоград — в ОГА сообщили об увеличении количества погибших

Скорая помощь. Иллюстративное фото: Суспільне

Российские войска в пятницу, 25 апреля, нанесли удар дроном по жилому дому. Сейчас стало известно о трех погибших.

Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрел Павлограда 25 апреля

"К сожалению, уже трое погибших в Павлограде. Среди них — ребенок", — написал Лысак.

Он отметил, что аварийно-спасательные работы продолжаются.

Скриншот поста Лысака

Ранее стало известно о гибели 76-летней женщины в Павлограде и еще восьми раненых.

Вчера Россия атаковала Киев ракетами, попав в жилой дом. В результате обстрела погибли 12 человек, 87 раненых.