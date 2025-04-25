Атака на Павлоград — в ОГА сообщили об увеличении количества погибших

РФ атаковала Павлоград — количество жертв возросло
25 апреля 2025 08:38
Скорая помощь. Иллюстративное фото: Суспільне
Российские войска в пятницу, 25 апреля, нанесли удар дроном по жилому дому. Сейчас стало известно о трех погибших.
Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак в Telegram.
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"К сожалению, уже трое погибших в Павлограде. Среди них — ребенок", — написал Лысак.
Он отметил, что аварийно-спасательные работы продолжаются.
Ранее стало известно о гибели 76-летней женщины в Павлограде и еще восьми раненых.
Вчера Россия атаковала Киев ракетами, попав в жилой дом. В результате обстрела погибли 12 человек, 87 раненых.
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