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Атака РФ на Павлоград — среди раненых и погибших есть дети

25 апреля 2025 09:42
Анастасия Постоенко - Редактор
Российский удар по Павлограду — среди раненых и погибших есть дети
Дом, который атаковала Россия в Павлограде. Фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОГА
Анастасия Постоенко - Редактор

В Павлограде в Днепропетровской области в результате российского удара количество жертв возросло до трех. Среди погибших есть ребенок. По последним данным, пострадали десять человек, из которых восемь госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Среди госпитализированных есть 17-летний подросток. Его состояние медики оценивают как средней тяжести, так же, как и у большинства раненых. В то же время одна из пациенток, 36-летняя женщина, находится в тяжелом состоянии.

Павлоград атака
Обломки возле дома. Фото: Днепропетровская ОГА
Павлоград атака
Пожар в доме. Фото: Днепропетровская ОГА
Павлоград атака 25 квітня
Пожар в квартире. Фото: Днепропетровская ОГА.

Врачи сообщают, что среди травм у пострадавших есть отравление продуктами горения, черепно-мозговые повреждения, переломы и рваные раны. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте трагедии продолжаются аварийно-спасательные работы.

Напомним, Россия ударила беспилотником-камикадзе по дому в Павлограде.

Впоследствии стало известно, что количество жертв возросло.

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