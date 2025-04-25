Обстріл Павлограда 25 квітня — росіяни вбили шахтаря та його доньку

Загиблий працівник разом з донькою та дружиною. Фото: ДТЭК

У Павлограді Дніпропетровської області російський дрон влучив у квартиру сім'ї шахтаря. Внаслідок атак чоловік та його донька загинули.

Про це це повідомляє ДТЕК.

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"Дрон прилетів у квартиру нашого колеги шахтаря-комбайнера Олексія Хлібця з Шахтоуправління імені Героїв Космосу. Життя Олексія та його 15-річної донечки Валерії обірвалося миттєво", — йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що дружина чоловіка — Оксана, отримала важкі травми. Наразі лікарі борються за її життя.

"Це велика втрата для нашої компанії та всієї шахтарської спільноти. Щирі співчуття колегам, друзям та всій родині Олексія", — додали у ДТЕК.

Пост ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вдень глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що внаслідок нічної атаки РФ, у Павлограді загинули три людини, і ще деcять осіб постраждали.

Також цього вечора стало відомо, що росіяни знищили у Павлограді базу медичного батальйону Госпітальєри.