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РФ ударила дроном по Запорожской области — погиб человек

1 апреля 2025 23:35
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Запорожской области 1 апреля — погиб человек
Взрыв в населенном пункте. Иллюстративное фото: informator.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Поздно вечером, 1 апреля, российские оккупанты атаковали прифронтовую общину Запорожской области. По меньшей мере один человек погиб.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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"Погиб человек. Таковы предварительные последствия удара вражеского дрона по прифронтовой общине Запорожской области", - проинформировал Федоров.

Он добавил, что Российская Федерация в очередной раз бьет по гражданской инфраструктуре.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что россияне нарушили договоренность об остановке ударов по энергообъектам. В частности, враг атаковал энергетику в Херсоне.

Также мы писали, что Украина передала США необходимую информацию о российских нарушениях в отношении энергетики, о чем сообщил президент Владимир Зеленский.

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