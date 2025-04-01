Обстрел Запорожской области 1 апреля — погиб человек

Взрыв в населенном пункте. Иллюстративное фото: informator.ua

Поздно вечером, 1 апреля, российские оккупанты атаковали прифронтовую общину Запорожской области. По меньшей мере один человек погиб.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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"Погиб человек. Таковы предварительные последствия удара вражеского дрона по прифронтовой общине Запорожской области", - проинформировал Федоров.

Он добавил, что Российская Федерация в очередной раз бьет по гражданской инфраструктуре.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что россияне нарушили договоренность об остановке ударов по энергообъектам. В частности, враг атаковал энергетику в Херсоне.

Также мы писали, что Украина передала США необходимую информацию о российских нарушениях в отношении энергетики, о чем сообщил президент Владимир Зеленский.