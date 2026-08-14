РФ ударила по Запорожскому району: среди пострадавших есть ребенок

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковщины

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Поздним вечером в четверг, 13 августа, россияне обстреляли Запорожский район Запорожской области. Удар произошел на проезжей части дороги рядом с автомобилем, в котором находились люди. Транспортное средство получило повреждения. Известно о двух пострадавших, среди которых есть маленький ребенок. На место атаки прибыли медики.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Последствия обстрела Запорожского района вечером 13 августа

Травмировались 25-летняя женщина и пятилетний ребенок. Медики оказывают потерпевшим помощь.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что россияне 13 августа обстреляли Павлоград. Под удар попало помещение логистической компании. Произошел пожар.

Также Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета писал, что в ночь на 13 августа армия РФ атаковала Чернигов. Город оказался под ударами реактивных беспилотников. Возникло возгорание.