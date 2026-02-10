Из-за обстрела Славянска 10 февраля погибла мать с маленькой дочкой — детали

Выбитые окна из-за обстрела. Фото: Telegram/Вадим Филашкин

Россияне сбросили авиабомбы на Славянск, что в Донецкой области. В результате атаки врага есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой военной администрации Вадим Филашкин во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Славянска

"Два человека погибли и семеро ранены в результате сегодняшних ударов авиабомбами по Славянску", — сообщил Филашкин.

Сообщение Филашкина. Фото: скриншот

Он добавил, что погибли мать с ребенком. Девочке было всего 11 лет. Среди раненых также есть семилетний ребенок.

"Все ответственные службы уже реагируют на эту атаку. Точное количество жертв и поврежденного имущества устанавливаем", — добавил начальник ОВА.

Пожар, возникший из-за обстрела. Фото: Telegram/Вадим Филашкин

Он отметил, что россияне ежедневно совершают новые военные преступления в Донецкой области. Оккупанты бьют по городам, домам людей и детям.

"Это террор, которому нет оправдания. Мир должен это видеть и называть вещи своими именами", — написал Филашкин.

Последствия обстрела Славянска. Фото: Telegram/Вадим Филашкин

