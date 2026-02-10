Из-за обстрела Славянска 10 февраля погибла мать с маленькой дочкой — детали

РФ ударила по Славянску — погибла мать с маленькой дочкой
Россияне сбросили авиабомбы на Славянск, что в Донецкой области. В результате атаки врага есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил начальник Донецкой военной администрации Вадим Филашкин во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Славянска
"Два человека погибли и семеро ранены в результате сегодняшних ударов авиабомбами по Славянску", — сообщил Филашкин.
Он добавил, что погибли мать с ребенком. Девочке было всего 11 лет. Среди раненых также есть семилетний ребенок.
"Все ответственные службы уже реагируют на эту атаку. Точное количество жертв и поврежденного имущества устанавливаем", — добавил начальник ОВА.
Он отметил, что россияне ежедневно совершают новые военные преступления в Донецкой области. Оккупанты бьют по городам, домам людей и детям.
"Это террор, которому нет оправдания. Мир должен это видеть и называть вещи своими именами", — написал Филашкин.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне обстреляли Запорожскую область. В результате атаки есть пострадавшие.
Также мы рассказывали о том, что враг ночью атаковал Одесскую область. Стало известно, куда целились россияне.
Читайте Новини.LIVE!