Главная Новости дня РФ ударила по Славянску — погибла мать с маленькой дочкой

РФ ударила по Славянску — погибла мать с маленькой дочкой

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 11:54
Из-за обстрела Славянска 10 февраля погибла мать с маленькой дочкой — детали
Выбитые окна из-за обстрела. Фото: Telegram/Вадим Филашкин

Россияне сбросили авиабомбы на Славянск, что в Донецкой области. В результате атаки врага есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой военной администрации Вадим Филашкин во вторник, 10 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия обстрела Славянска

"Два человека погибли и семеро ранены в результате сегодняшних ударов авиабомбами по Славянску", — сообщил Филашкин.

Обстріл Слов'янська 10 лютого
Сообщение Филашкина. Фото: скриншот

Он добавил, что погибли мать с ребенком. Девочке было всего 11 лет. Среди раненых также есть семилетний ребенок.

"Все ответственные службы уже реагируют на эту атаку. Точное количество жертв и поврежденного имущества устанавливаем", — добавил начальник ОВА.

Обстріл Слов'янська 10 лютого
Пожар, возникший из-за обстрела. Фото: Telegram/Вадим Филашкин

Он отметил, что россияне ежедневно совершают новые военные преступления в Донецкой области. Оккупанты бьют по городам, домам людей и детям.

"Это террор, которому нет оправдания. Мир должен это видеть и называть вещи своими именами", — написал Филашкин.

Обстріл Слов'янська 10 лютого
Последствия обстрела Славянска. Фото: Telegram/Вадим Филашкин

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне обстреляли Запорожскую область. В результате атаки есть пострадавшие.

Также мы рассказывали о том, что враг ночью атаковал Одесскую область. Стало известно, куда целились россияне.

россияне Донецкая область обстрелы Славянск атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
