Головна Новини дня РФ вдарила по Слов'янську — загинула мати з маленькою доньокою

РФ вдарила по Слов'янську — загинула мати з маленькою доньокою

Дата публікації: 10 лютого 2026 11:54
Через обстріл Слов'янська 10 лютого загинула мати з маленькою донькою — деталі
Вибиті вікна через обстріл. Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Росіяни скинули авіабомби на Слов'янськ, що на Донеччині. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької військової адміністрації Вадим Філашкін у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Слов'янська

"Дві людини загинули і семеро поранені внаслідок сьогоднішніх ударів авіабомбами по Слов'янську", — повідомив Філашкін.

Обстріл Слов'янська 10 лютого
Повідомлення Філашкіна. Фото: скриншот

Він додав, що загинули мати з дитиною. Дівчинці було лише 11 років. Серед поранених також є семирічна дитина.

"Усі відповідальні служби вже реагують на цю атаку. Точну кількість жертв та пошкодженого майна встановлюємо", — додав начальник ОВА.

Обстріл Слов'янська 10 лютого
Пожежа, що виникла через обстріл. Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Він наголосив, що росіяни щодня вчиняють нові воєнні злочини на Донеччині. Окупанти б'ють по містах, домівках людей та дітях.

"Це терор, якому немає виправдання. Світ має це бачити й називати речі своїми іменами", — написав Філашкін.

Обстріл Слов'янська 10 лютого
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни обстріляли Запорізьку область. Внаслідок атаки є постраждалі.

Також ми розповідали про те, що ворог вночі атакував Одещину. Стало відомо, куди цілилися росіяни.

росіяни Донецька область обстріли Слов'янськ атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
