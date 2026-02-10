Через обстріл Слов'янська 10 лютого загинула мати з маленькою донькою — деталі

РФ вдарила по Слов'янську — загинула мати з маленькою доньокою
Росіяни скинули авіабомби на Слов'янськ, що на Донеччині. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Донецької військової адміністрації Вадим Філашкін у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Слов'янська
"Дві людини загинули і семеро поранені внаслідок сьогоднішніх ударів авіабомбами по Слов'янську", — повідомив Філашкін.
Він додав, що загинули мати з дитиною. Дівчинці було лише 11 років. Серед поранених також є семирічна дитина.
"Усі відповідальні служби вже реагують на цю атаку. Точну кількість жертв та пошкодженого майна встановлюємо", — додав начальник ОВА.
Він наголосив, що росіяни щодня вчиняють нові воєнні злочини на Донеччині. Окупанти б'ють по містах, домівках людей та дітях.
"Це терор, якому немає виправдання. Світ має це бачити й називати речі своїми іменами", — написав Філашкін.
