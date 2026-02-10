Через обстріл Слов'янська 10 лютого загинула мати з маленькою донькою — деталі

Вибиті вікна через обстріл. Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Росіяни скинули авіабомби на Слов'янськ, що на Донеччині. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені.

Про це повідомив начальник Донецької військової адміністрації Вадим Філашкін у вівторок, 10 лютого, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Слов'янська

"Дві людини загинули і семеро поранені внаслідок сьогоднішніх ударів авіабомбами по Слов'янську", — повідомив Філашкін.

Повідомлення Філашкіна. Фото: скриншот

Він додав, що загинули мати з дитиною. Дівчинці було лише 11 років. Серед поранених також є семирічна дитина.

"Усі відповідальні служби вже реагують на цю атаку. Точну кількість жертв та пошкодженого майна встановлюємо", — додав начальник ОВА.

Пожежа, що виникла через обстріл. Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Він наголосив, що росіяни щодня вчиняють нові воєнні злочини на Донеччині. Окупанти б'ють по містах, домівках людей та дітях.

"Це терор, якому немає виправдання. Світ має це бачити й називати речі своїми іменами", — написав Філашкін.

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Telegram/Вадим Філашкін

