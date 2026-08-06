РФ ударила КАБами по Сумам: есть пострадавшие

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Сумщины

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В ночь на четверг, 6 августа, армия РФ нанесла четыре удара по Сумам управляемыми авиабомбами. Под атакой оказалась гражданская инфраструктура города. Пострадали как минимум два человека — им оказывают необходимую помощь.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Олега Григорова

Последствия ночного обстрела Сум 6 августа

Получили повреждения получили многоэтажные дома, нежилые здания и объекты инфраструктуры. Выбило сотни окон.

На данный момент ликвидируют последствия обстрела и проводят обследование территории, подвергшейся атаке.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина сообщал, что утром 5 августа Херсон оказался под ударом беспилотников. В Корабельном районе пострадали два человека. В Центральном районе под обстрел попал грузовик.

Также Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети писал, что в ночь на 5 августа дроны атаковали город Алексин в Тульской области. Потерпел удар один из крупнейших распределительных центров Wildberries в РФ. Вспыхнул пожар.