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Главная Новости дня Дроны атаковали Тульскую область РФ: на нескольких объектах разразился масштабный пожар

Дроны атаковали Тульскую область РФ: на нескольких объектах разразился масштабный пожар

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 09:40
Дрони атакували Тульську область РФ: на кількох об'єктах масштабна пожежа
Пожар на складе Wildberries в Тульской области РФ. Фото: российские СМИ

В ночь на 5 августа дроны атаковали один из крупнейших распределительных центров Wildberries в РФ, расположенный в городе Алексине Тульской области. Площадь этого логистического комплекса составляет 194 500 квадратных метров. Огонь охватил почти всю территорию комплекса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети.

Масштабные разрушения

Этот огромный логистический комплекс площадью почти 200 тысяч квадратных метров был введен в эксплуатацию несколько лет назад. Он обеспечивал распределение товаров по Тульской, Калужской, Орловской, Брянской, Курской, Липецкой, Рязанской и другим прилегающим областям России. Также он частично разгружал московские базы.

Дроны атаковали Тульскую область РФ: на нескольких объектах разразился масштабный пожар - фото 1
Пожар на складе Wildberries. Фото: Exilenova

Сокрытие последствий

В настоящее время над промышленной зоной поднимается огромный столб черного дыма, который виден за многие километры от города. Пожар охватил почти всю территорию комплекса.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также подтвердил атаку на сортировочный центр. При этом он утверждает, что во время атаки российские военные якобы сбили 107 украинских беспилотников.

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Сообщение губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. Фото: скриншот

Подобные атаки на логистическую сеть Wildberries продолжаются в различных регионах России уже более месяца.

Дроны атаковали Тульскую область РФ: на нескольких объектах разразился масштабный пожар - фото 3
Пожар на складе после атаки дронов. Фото: Exilenova

Как ранее писали Новини.LIVE, в течение июля в ходе массированных атак беспилотников поступали сообщения о поражении логистических объектов Wildberries в разных уголках РФ.

Также мы писали, что в Туле неизвестный киллер подкараулил в подъезде жилого дома и расстрелял из огнестрельного оружия Андрея Черезова. Он возглавляет крупное предприятие по разработке и производству боевых беспилотных аппаратов для оккупационных войск.

обстрелы дроны Россия удары по РФ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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