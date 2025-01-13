В украинском МИД предупреждают, что знают покупателей, которые покупают в РФ краденое украинское зерно

Загрузка зерна в порту. Иллюстративное фото: Reuters

Россия продолжает преступную практику вывоза украинского зерна с оккупированных территорий. Любые страны и организации, которые принимают это краденое зерно, становятся соучастниками преступления.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, и такое заявление его ведомство опубликовало в Facebook.

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Заявление МИД по вывозу зерна с оккупированных территорий. Фото: Скриншот

Сибига подчеркнул, что украинская сторона обладает достоверными доказательствами происхождения зерна и путей его перемещения из временно оккупированных портов Украины. Соответствующие ноты протеста уже были переданы заинтересованным сторонам, которые предупреждают о последствиях их участия в этой незаконной деятельности.

Министр также отметил, что Украина официально уведомит Международную морскую организацию о неправомерном отключении транспондеров российскими судами.

В случае продолжения этих противоправных действий украинская сторона заверила в принятии жестких мер, используя все доступные политические, экономические и правовые инструменты. Это может привести к наложению строгих санкций на все вовлеченные суда, компании и организации.

Министр Сибига подытожил свое заявление твердым требованием прекратить эту кражу "средь бела дня".

Тем временем президент Зеленский заявил, что Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки в рамках гуманитарной помощи. Сотрудничество между странами, вероятно, будет продолжаться и в дальнейшем.

Также напомним, что в Одесской области во время войны открылся новый зерновой терминал. Он будет местом для хранения до 30 тыс. тонн продукции.