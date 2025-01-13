В українському МЗС попереджають, що знають покупців, які купують у РФ крадене українське зерно

Завантаження зерна в порту. Ілюстративне фото: Reuters

Росія продовжує злочинну практику вивезення українського зерна з окупованих територій. Будь-які країни та організації, які приймають це крадене зерно, стають співучасниками злочину.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, і таку заяву його відомство опублікувало у Facebook.

Читайте також:

До яких дій збирається вдатись Україна

Заява МЗС щодо вивезення зерна з окупованих територій. Фото: Скриншот

Сибіга підкреслив, що українська сторона володіє достовірними доказами походження зерна та шляхів його переміщення з тимчасово окупованих портів України. Відповідні ноти протесту вже були передані зацікавленим сторонам, які попереджають про наслідки їхньої участі в цій незаконній діяльності.

Міністр також наголосив на тому, що Україна офіційно повідомить Міжнародну морську організацію про неправомірне відключення транспондерів російськими суднами.

В разі продовження цих протиправних дій українська сторона запевнила у вживанні жорстких заходів, використовуючи всі доступні політичні, економічні та правові інструменти. Це може призвести до накладення суворих санкцій на всі залучені судна, компанії та організації.

Міністр Сибіга підсумував свою заяву твердою вимогою припинити цю крадіжку "серед білого дня".

Тим часом президент Зеленський заявив, що Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна в рамках гуманітарної допомоги. Співпраця між країнами, ймовірно, продовжуватиметься й надалі.

Також нагадаємо, що в Одеській області під час війни відкрився новий зерновий термінал. Він буде місцем для зберігання до 30 тис. тонн продукції.