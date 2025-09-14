РФ хочет вернуть свои С-400

С-400. Фото: росСМИ

Россия рассматривает вариант выкупа С-400 у Турции, которая почти не использует эти комплексы. Далее Кремль планирует их перепродать другим странам.

Об этом сообщает Nefes.

Реклама

Читайте также:

Планы Москвы

"Москва пытается найти пути для расширения поставок систем противовоздушной обороны С-400. Поскольку свободных комплексов у России нет, обсуждается вариант с обратным выкупом установок у Турции, полученных ею в 2019 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что многие страны заинтересованы в С-400 из-за глобальных конфликтов и нестабильности в мире. Поэтому вариант с возвращением турецких систем рассматривается как один из наиболее реальных.

Почему Турция не использует С-400

Издание пишет, что Турция тем временем продвигает собственный проект национальной оборонной системы "Стальной купол". Кроме того, С-400 так и не удалось интегрировать в структуру НАТО, а сами ракеты приблизились к половине срока годности и нуждаются в обслуживании.

После закупки С-400 Анкара оказалась под санкциями США в соответствии с законом CAATSA и была исключена из программы истребителей F-35. Сейчас Турция ведет переговоры о приобретении самолетов F-16 и не исключает возвращения к сотрудничеству по F-35. Это усиливает вероятность того, что комплексы ПВО могут быть возвращены России.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует перевооружиться.

А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 60-70% всего оружия, применяемого на войне сейчас, производится в Украине.