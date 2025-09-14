Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ планирует выкупить у Турции свои же С-400 — что задумал Кремль

РФ планирует выкупить у Турции свои же С-400 — что задумал Кремль

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 11:09
РФ хочет вернуть свои С-400
С-400. Фото: росСМИ

Россия рассматривает вариант выкупа С-400 у Турции, которая почти не использует эти комплексы. Далее Кремль планирует их перепродать другим странам.

Об этом сообщает Nefes.

Реклама
Читайте также:

Планы Москвы

"Москва пытается найти пути для расширения поставок систем противовоздушной обороны С-400. Поскольку свободных комплексов у России нет, обсуждается вариант с обратным выкупом установок у Турции, полученных ею в 2019 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что многие страны заинтересованы в С-400 из-за глобальных конфликтов и нестабильности в мире. Поэтому вариант с возвращением турецких систем рассматривается как один из наиболее реальных.

Почему Турция не использует С-400

Издание пишет, что Турция тем временем продвигает собственный проект национальной оборонной системы "Стальной купол". Кроме того, С-400 так и не удалось интегрировать в структуру НАТО, а сами ракеты приблизились к половине срока годности и нуждаются в обслуживании.

После закупки С-400 Анкара оказалась под санкциями США в соответствии с законом CAATSA и была исключена из программы истребителей F-35. Сейчас Турция ведет переговоры о приобретении самолетов F-16 и не исключает возвращения к сотрудничеству по F-35. Это усиливает вероятность того, что комплексы ПВО могут быть возвращены России.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует перевооружиться.

А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 60-70% всего оружия, применяемого на войне сейчас, производится в Украине.

США Турция оружие продажа Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации