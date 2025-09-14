Відео
Головна Новини дня РФ планує викупити у Туреччини свої ж С-400 — що задумав Кремль

РФ планує викупити у Туреччини свої ж С-400 — що задумав Кремль

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 11:09
РФ хоче повернути свої С-400
С-400. Фото: росЗМІ

Росія розглядає варіант викупу С-400 у Туреччини, яка майже не використовує ці комплекси. Далі Кремль планує їх перепродати іншим країнам. 

Про це повідомляє Nefes.

Читайте також:

Плани Москви

"Москва намагається знайти шляхи для розширення поставок систем протиповітряної оборони С-400. Оскільки вільних комплексів у Росії немає, обговорюється варіант зі зворотним викупом установок у Туреччини, отриманих нею 2019 року", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що багато країн зацікавлені в С-400 через глобальні конфлікти і нестабільність у світі. Тому варіант із поверненням турецьких систем розглядається як один із найбільш реальних.

Чому Туреччина не використовує С-400

Видання пише, що Туреччина тим часом просуває власний проєкт національної оборонної системи "Сталевий купол". Крім того, С-400 так і не вдалося інтегрувати в структуру НАТО, а самі ракети наблизилися до половини терміну придатності й потребують обслуговування.

Після закупівлі С-400 Анкара опинилася під санкціями США відповідно до закону CAATSA і була виключена з програми винищувачів F-35. Наразі Туреччина веде переговори щодо придбання літаків F-16 і не виключає повернення до співпраці щодо F-35. Це посилює ймовірність того, що комплекси ППО можуть бути повернуті Росії.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна планує переозброїтись.

А президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 60-70% усієї зброї, що застосовується на війні зараз, виробляється в Україні

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
