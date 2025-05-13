Волкер заявил, что Россия планирует построить империю

Курт Волкер. Фото: Reuters

Россия хочет построить империю. Делать это она планирует на спинах своих соседей.

Такое мнение во время 17-го ежегодного Киевского форума по безопасности высказал спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине в 2017–2019 годах Курт Волкер.

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Курт Волкер раскритиковал идею о возвращении российского диктатора в "Большую восьмерку". Скептически он относится и к попыткам администрации Дональда Трампа побудить Путина к сотрудничеству со странами Запада. По его мнению, пока американский лидер предлагает РФ "пряники", россияне просто насмехаются над Штатами.

"Проблема в том, что Россия хочет строить империю на спинах своих соседей", — заявил бывший спецпредставитель США по Украине.

Напомним, Волкер еще в январе отмечал, что Трампу не надо вести переговоры с Россией. По его мнению, вместо этого американскому лидеру следовало бы проявить силу и остановить бои.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп надеется на положительный результат переговоров РФ и Украины. Украинская и российская делегации должны встретиться в Стамбуле уже в этот четверг, 15 мая.