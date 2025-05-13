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РФ планує створити імперію на спинах сусідніх країн, — Волкер

13 травня 2025 23:48
Чекарьова Марія - редактор
Волкер заявив, що Росія планує збудувати імперію
Курт Волкер. Фото: Reuters
Чекарьова Марія - редактор

Росія хоче збудувати імперію. Робити це вона планує на спинах своїх сусідів.

Таку думку під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму висловив спецпредставник США з питань переговорів щодо України у 2017–2019 роках Курт Волкер.

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Курт Волкер розкритикував ідею щодо повернення російського диктатора до "Великої вісімки". Скептично він ставиться й до намагань адміністрації Дональда Трампа заохотити Путіна до співпраці із країнами Заходу. На його думку, доки американський лідер пропонує РФ "пряники", росіяни просто насміхаються над Штатами.

"Проблема в тому, що Росія хоче будувати імперію на спинах своїх  сусідів", — заявив колишній спецпредставник США по Україні.

Нагадаємо, Волкер ще в січні зазначав, що Трампу не треба вести перемовини з Росією. На його думку, замість цього американському лідеру варто було б проявити силу та зупинити бої.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп сподівається на позитивний результат переговорів РФ та України. Українська та російська делегації  мають зустрітися у Стамбулі вже цього четверга, 15 травня.

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