Главная Новости дня РФ планирует разместить солдат в Карелии, граничащей с Финляндией

РФ планирует разместить солдат в Карелии, граничащей с Финляндией

Дата публикации 1 февраля 2026 13:42
Россия восстанавливает военную базу возле Финляндии — что известно
Российский оккупант. Фото: росСМИ

Россия реконструирует старую военную базу в столице Республики Карелия Петрозаводске, граничащей с Финляндией. Известно, что там планируют разместить около 15 000 солдат. Соответствующую информацию зафиксировал спутник.

Об этом сообщает Yle.

Читайте также:

Размещение российских солдат возле Финляндии

Со спутниковых снимков заметно, что участок бывшего гарнизона в районе Рыбка вблизи ТЭС, который не использовался с 2000-х годов, расчистили от кустарников и вырубили деревья. Кроме того, туда завезли транспортные средства. В частности, на снимке в октябре 2025 года видно более 50 единиц военных грузовиков и других авто.

Военная база в июне 2024 года. Фото: скриншот
Военная база в апреле 2025 года. Фото: скриншот
Военная база в октябре 2025 года. Фото: скриншот

Известно, что Петрозаводск имеет большую авиабазу и склад оборудования.

По данным российских СМИ, в Петрозаводске в этом году планируют возвести новые казармы. В 2024 году Россия сформировала 44-й армейский корпус в Республике Карелия численностью около 15 тысяч военнослужащих. Часть личного состава уже передислоцирована в Петрозаводск, поэтому сейчас решаются вопросы их размещения и организации учебной инфраструктуры.

Военный эксперт и ветеран финской разведки Марк Эклунд считает, что российские солдаты были набраны и проходят обучение, чтобы потом отправиться воевать против Украины.

Напомним, в Донецкой области ликвидировали российского иностранного наемника Клинтона Ньяпара Могесу.

Ранее в СБУ рассказали о результатах ударов по военной инфраструктуре России в течение прошлого года.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
