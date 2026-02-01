Россия восстанавливает военную базу возле Финляндии — что известно

РФ планирует разместить солдат в Карелии, граничащей с Финляндией
Россия реконструирует старую военную базу в столице Республики Карелия Петрозаводске, граничащей с Финляндией. Известно, что там планируют разместить около 15 000 солдат. Соответствующую информацию зафиксировал спутник.
Об этом сообщает Yle.
Размещение российских солдат возле Финляндии
Со спутниковых снимков заметно, что участок бывшего гарнизона в районе Рыбка вблизи ТЭС, который не использовался с 2000-х годов, расчистили от кустарников и вырубили деревья. Кроме того, туда завезли транспортные средства. В частности, на снимке в октябре 2025 года видно более 50 единиц военных грузовиков и других авто.
Известно, что Петрозаводск имеет большую авиабазу и склад оборудования.
По данным российских СМИ, в Петрозаводске в этом году планируют возвести новые казармы. В 2024 году Россия сформировала 44-й армейский корпус в Республике Карелия численностью около 15 тысяч военнослужащих. Часть личного состава уже передислоцирована в Петрозаводск, поэтому сейчас решаются вопросы их размещения и организации учебной инфраструктуры.
Военный эксперт и ветеран финской разведки Марк Эклунд считает, что российские солдаты были набраны и проходят обучение, чтобы потом отправиться воевать против Украины.
