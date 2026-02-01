Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ планує розмістити солдатів у Карелії, що межує з Фінляндією

РФ планує розмістити солдатів у Карелії, що межує з Фінляндією

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 13:42
Росія відновлює військову базу біля Фінляндії — що відомо
Російський окупант. Фото: росЗМІ

Росія реконструює стару військову базу в столиці Республіки Карелія Петрозаводську, що межує із Фінляндією. Відомо, що там планують розмістити близько 15 000 солдатів. Відповідну інформацію зафіксував супутник.

Про це повідомляє Yle.

Реклама
Читайте також:

Розміщення російських солдатів біля Фінляндії

Із супутникових знімків помітно, що ділянку колишнього гарнізону в районі Рибка поблизу ТЕС, яка не використовувалася з 2000-х років, розчистили від чагарників і вирубали дерева. Крім того, туди завезли транспортні засоби. Зокрема, на знімку у жовтні 2025 року видно понад 50 одиниць військових вантажівок та інших авто. 

null
Військова база у червні 2024 року. Фото: скриншот
null
Військова база у квітні 2025 року. Фото: скриншот
null
Військова база у жовтні 2025 року. Фото: скриншот

Відомо, що Петрозаводськ має велику авіабазу та склад обладнання.

За даними російських ЗМІ, у Петрозаводську цього року планують звести нові казарми. У 2024 році Росія сформувала 44-й армійський корпус у Республіці Карелія чисельністю близько 15 тисяч військовослужбовців. Частина особового складу вже передислокована до Петрозаводська, тож наразі вирішуються питання їх розміщення та організації навчальної інфраструктури.

Військовий експерт та ветеран фінської розвідки Марк Еклунд вважає, що російські солдати були набрані та проходять навчання, щоб потім відправитися воювати проти України.

Нагадаємо, у Донецькій області ліквідували російського іноземного найманця Клінтона Ньяпара Могесу.

Раніше в СБУ розповіли про результати ударів по військовій інфраструктурі Росії протягом минулого року.

росіяни Фінляндія військова техніка Росія військова підготовка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації