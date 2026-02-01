Росія відновлює військову базу біля Фінляндії — що відомо

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Росія реконструює стару військову базу в столиці Республіки Карелія Петрозаводську, що межує із Фінляндією. Відомо, що там планують розмістити близько 15 000 солдатів. Відповідну інформацію зафіксував супутник.

Про це повідомляє Yle.

Розміщення російських солдатів біля Фінляндії

Із супутникових знімків помітно, що ділянку колишнього гарнізону в районі Рибка поблизу ТЕС, яка не використовувалася з 2000-х років, розчистили від чагарників і вирубали дерева. Крім того, туди завезли транспортні засоби. Зокрема, на знімку у жовтні 2025 року видно понад 50 одиниць військових вантажівок та інших авто.

Військова база у червні 2024 року. Фото: скриншот

Військова база у квітні 2025 року. Фото: скриншот

Військова база у жовтні 2025 року. Фото: скриншот

Відомо, що Петрозаводськ має велику авіабазу та склад обладнання.

За даними російських ЗМІ, у Петрозаводську цього року планують звести нові казарми. У 2024 році Росія сформувала 44-й армійський корпус у Республіці Карелія чисельністю близько 15 тисяч військовослужбовців. Частина особового складу вже передислокована до Петрозаводська, тож наразі вирішуються питання їх розміщення та організації навчальної інфраструктури.

Військовий експерт та ветеран фінської розвідки Марк Еклунд вважає, що російські солдати були набрані та проходять навчання, щоб потім відправитися воювати проти України.

