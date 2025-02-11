Обстрел Полтавщины — россияне ударили по объекту газодобычи

РФ обстреляла объект газодобычи на Полтавщине — какие последствия
Россияне во вторник, 11 февраля, атаковали Полтавскую область ракетами. Целились по одному из объектов инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Последствия ракетного удара по Полтавской области
Как отметили в сообщении, во время утренней ракетной атаки россияне попали в объект газодобычи ДТЭК в Полтавской области. Из-за обстрела объект прекратил работу.
"Проводится оценка разрушений и повреждений", — говорится в сообщении.
Напомним, в результате сегодняшней атаки ракетами по Полтавской области возникли проблемы с газоснабжением. Без газа остались девять населенных пунктов.
Также из-за обстрелов энергетики во вторник, 11 февраля, в Украине применяли экстренные отключения света. Оккупанты били по газовой инфраструктуре.
Запорожская атомная электростанция 11 февраля оказалась на грани блэкаута из-за обстрелов оккупантов. Была обесточена одна из двух линий питания.
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