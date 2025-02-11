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РФ обстреляла объект газодобычи на Полтавщине — какие последствия

11 февраля 2025 19:41
Ольга Антоновская - редактор
Обстрел Полтавщины — россияне ударили по объекту газодобычи
Энергетик ДТЭК возле поврежденного из-за обстрела оборудования. Фото иллюстративное: ДТЭК
Ольга Антоновская - редактор

Россияне во вторник, 11 февраля, атаковали Полтавскую область ракетами. Целились по одному из объектов инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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Как отметили в сообщении, во время утренней ракетной атаки россияне попали в объект газодобычи ДТЭК в Полтавской области. Из-за обстрела объект прекратил работу.

"Проводится оценка разрушений и повреждений", — говорится в сообщении.

РФ обстріляла об'єкт газовидобутку на Полтавщині
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, в результате сегодняшней атаки ракетами по Полтавской области возникли проблемы с газоснабжением. Без газа остались девять населенных пунктов.

Также из-за обстрелов энергетики во вторник, 11 февраля, в Украине применяли экстренные отключения света. Оккупанты били по газовой инфраструктуре.

Запорожская атомная электростанция 11 февраля оказалась на грани блэкаута из-за обстрелов оккупантов. Была обесточена одна из двух линий питания.

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