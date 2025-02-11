Обстріл Полтавщини — росіяни вдарили по об'єкту газовидобутку

Енергетик ДТЕК біля пошкодженого через обстріл обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Росіяни у вівторок, 11 лютого, атакували Полтавську область ракетами. Цілились по одному з об'єктів інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК в Telegram.

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Як зазначили у повідомленні, під час ранкової ракетної атаки росіяни влучили в об'єкт газовидобутку ДТЕК у Полтавській області. Через обстріл об'єкт припинив роботу.

"Проводиться оцінка руйнувань і пошкоджень", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок сьогоднішньої атаки ракетами по Полтавській області виникли проблеми з газопостачанням. Без газу залишилися дев'ять населених пунктів.

Також через обстріл енергетики у вівторок, 11 лютого, в Україні застосовували екстрені відключення світла. Окупанти били по газовій інфраструктурі.

Запорізька атомна електростанція 11 лютого опинилась на межі блекауту через обстріли окупантів. Було знеструмлено одну з двох ліній живлення.