Главная Новости дня РФ обстреляла жилой дом в Ровенской области: есть погибшие и раненые

РФ обстреляла жилой дом в Ровенской области: есть погибшие и раненые

Дата публикации 13 мая 2026 14:48
Спасатели тушат пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска 13 мая атаковали гражданскую инфраструктуру в Ровенской области. Под вражеским огнем оказался жилой дом. Сейчас известно о погибших и раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Ровенской ОАА Александра Коваля.

Атака на Ровенскую область 13 мая

Обновлено в 15:20. Александр Коваль сообщил, что число погибших в результате удара по Ровенской области возросло до трёх. 

"Стало известно ещё об одном человеке, погибшем в результате авиаудара по Ровенской области. Таким образом, на данный момент известно о трех погибших", — сообщил глава ОВА. 

Скриншот сообщения Александра Коваля

"Продолжается воздушная атака на Ровенскую область. Есть попадания в гражданскую инфраструктуру. В частности, в жилой дом", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибли два человека, а еще четыре человека получили ранения.

Коваль отметил, что россияне продолжают атаковать область и призвал оставаться в укрытиях.

Также известно, что враг атаковал Ровно. В результате часть города осталась без света.

Как писали Новини.LIVE, накануне в ГУР предупредили о нескольких волнах атак 13 мая. По данным разведки, комбинированный обстрел может длиться несколько дней.

Так, только этой ночью оккупанты выпустили по Украине 139 БпЛА. 20 ударных дронов попали по 13 различным локациям. Также на четырех локациях зафиксировано падение обломков от сбитых аппаратов.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
