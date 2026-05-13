РФ обстріляла житловий будинок на Рівненщині: є загиблі та поранені

Рятувальники гасять пожежу після обстрілів.

Російські війська 13 травня атакували цивільну інфраструктуру у Рівненській області. Під ворожим вогнем опинився житловий будинок. Наразі відомо про загиблих та поранених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на главу Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Атака на Рівненщину 13 травня

Оновлено 15:20. Олександр Коваль повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по Рівненщині зросла до трьох.

"Стало відомо про ще одну людину, яка загинула внаслідок повітряної атаки на Рівненщину. Таким чином, наразі відомо про трьох загиблих", — розповів голова ОВА.

"Триває повітряна атака на Рівненщину. Є влучання у цивільну інфраструктуру. Зокрема, у житловий будинок", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загинули дві людини, а ще четверо осіб отримали поранення.

Коваль зазначив, що росіяни продовжують атакувати область і закликав залишатися в укриттях.

Також відомо, що ворог атакував Рівне. В результаті частина міста залишилась без світла.

Як писали Новини.LIVE, напередодні в ГУР попередили про кілька хвиль атак 13 травня. За даними розвідки, комбінований обстріл може тривати кілька днів.

Так, лише цієї ночі окупанти випустили по Україні 139 БпЛА. 20 ударних дронів влучили по 13 різних локаціях. Також на чотирьох локаціях зафіксовано падіння уламків від збитих апаратів.