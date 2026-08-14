В ночь на 14 августа 2026 года армия РФ атаковала Черкасчину

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Черниговщины

В ночь на пятницу, 14 августа российские военнослужащие обстреляли Черкасскую область. Под ударом оказался жилой дом в Смелянской территориальной громаде. По предварительным данным, травмировались три человека. На месте атаки работают экстренные службы.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Игоря Табурца

Что известно об обстреле Черкасской области ночью 14 августа

Воздушная тревога в Черкасском районе продолжалась с 00:46 до 01:26. В 01:13 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что с востока на Черкассы летит реактивный БпЛА.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что поздно вечером 13 августа россияне атаковали Запорожский район. Получил повреждения автомобиль. Пострадали 25-летняя женщина и пятилетний ребенок.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что россияне 13 августа обстреляли Павлоград. Под удар попало помещение логистической компании. Произошел пожар.