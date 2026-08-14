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Главная Новости дня РФ обстреляла жилой дом в Черкасской области: есть пострадавшие

РФ обстреляла жилой дом в Черкасской области: есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 02:56
В ночь на 14 августа 2026 года армия РФ атаковала Черкасчину
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Черниговщины

В ночь на пятницу, 14 августа российские военнослужащие обстреляли Черкасскую область. Под ударом оказался жилой дом в Смелянской территориальной громаде. По предварительным данным, травмировались три человека. На месте атаки работают экстренные службы.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает Новини.LIVE.

Ночью 14 августа 2026 года Черкасская область оказалась под российским обстрелом.
Скриншот сообщения Игоря Табурца

Что известно об обстреле Черкасской области ночью 14 августа

Воздушная тревога в Черкасском районе продолжалась с 00:46 до 01:26. В 01:13 Воздушные Силы ВС Украины предупредили, что с востока на Черкассы летит реактивный БпЛА.

Ночью 14 августа 2026 года Черкассы атаковали реактивный БпЛА
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова сообщал, что поздно вечером 13 августа россияне атаковали Запорожский район. Получил повреждения автомобиль. Пострадали 25-летняя женщина и пятилетний ребенок.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу сообщал, что россияне 13 августа обстреляли Павлоград. Под удар попало помещение логистической компании. Произошел пожар.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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